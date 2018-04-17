Türkiye bu kez fırsat vermedi

Yunanistan Ege'de tansiyonu yükseltecek adımlar atarken, Yunan sivillerin son yaptığı hamle eski bir krizi akıllara getirdi. Birkaç Yunan sivil, geçtiğimiz hafta Didim açıklarındaki kayaya Yunan bayrağı dikti. Türkiye donanması ise o bayrağı indirdi. Kardak krizi de oldukça benzer bir sürecin ardından başladı. Bu da, "Yunanistan'ın yeni bir taktiği uygulamaya koyduğu" ihtimalini akıllara getirdi.

Önce Kardak'ı hatırlamak lazım

Tarih 25 Aralık 1995'i gösterdiğinde Figen Akat adlı bir Türk gemisi Kardak kayalıklarına çarpmış, böylece Türkiye ve Yunanistan arasında, adanın kime ait olduğuna dair gergin bir süreç başlamıştı. Daha sonra adaya Yunan siviller bayrak dikti. Türk gazeteciler ise indirdi. Bunun üzerine önce Yunan donanması adayı kuşattı, ardından Türk komandalar Yunan donanmasının arasından geçerek bölgedeki diğer kayalığa çıktı. Yunan genelkurmay başkanını istifaya götüren bu olayla kritik süreç kapandı.

Tıpkı Kardak'ın başlangıcı gibi

Son dönemde Ege'de Yunan provokasyonu yeniden başladı. Özellikle geçtiğimiz Cuma günü Didim açıklarındaki kayalıklara sivillerin bayrak dikmesi dikkat çekti. Zira Kardak krizin patlak vermesi de aynen bu şekilde oldu. Ancak bu kez kayalıklara Türkiye tarafından siviller değil, askerler gitti. Dolayısıyla Yunan tarafının Kardak'taki kayalıklara asker çıkarması için önce Türkiye donanmasını geçmesi gerekiyor.

Hamleye dönüşme fırsatı verilmedi

Sonuç olarak, Türkiye yeni 'bayrak' olayında askeri devreye sokarak Kardak krizinin başındaki boşluğu göstermedi. Öte yandan, Yunan devletinin de "siviller üzerinden yeni bir girişim başlatma" planının olup olmadığı kesin olmamakla birlikte, böyle bir plan varsa bile başarısızlığa uğratıldı.

TÜRKİYE HABER MERKEZİ