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Gündem "Türkiye bizi her zaman destekledi"
Gündem

"Türkiye bizi her zaman destekledi"

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehay, "Türkiye, devletimizin inşası ve gelişimini her zaman desteklemiştir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 09:32:00 -
"Türkiye bizi her zaman destekledi"

Kosova Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehay, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla düzenlenen toplantıya, başta Türkiye olmak üzere uluslararası, ulusal askeri ve siyasi kurum temsilcileri katıldı.

AA'nın haberine göre; Mehay, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki Türk toplumunun Kosova kurumlarında saygın bir yeri olduğunu ve bu saygıyı, söz konusu kurumlardaki dürüst ve özverili çalışmalarından dolayı kazandıklarını vurguladı.

Türk toplumunun kamudaki sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Mehay, böylece Türkiye ile olan ilişkileri güçlendireceklerini söyledi.

Mehay, "Türkiye, devletimizin inşası ve gelişimini her zaman desteklemiştir." dedi.

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