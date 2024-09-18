Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkanlık adaylığını açıkladı

Türk bisikletinin gelişimi için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla yeniliklere imza atmak, bisiklet sporunu zirveye taşımak misyonu ile 2021 yılında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı olarak yeniden seçilen Emin Müftüoğlu, 26 Eylül’de yapılacak Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulu öncesi Başkanlık adaylığını açıkladı.

Eski Bisiklet Federasyonu Başkanları, Türk bisiklet tarihine imza atan değerli isimler; Ünal Tolun Ömer Şahin, Yalçın Arslan ve Erol Küçükbakırcı Emin Müftüoğlu’na destek mektubu verdi.

Emin Müftüoğlu ve Yönetim Kurulunun vizyonu ile gerçekleştirilen Türkiye Bisiklet Federasyonu 2021-2024 faaliyet raporu, Türk Bisikletinin son dönemde aldığı ivmenin ve başarılı çalışmaların göstergesi oldu.

Raporda, sporcu, antrenör ve teknik ekiplere yönelik eğitimler, bisiklet branşlarının tanıtılması, sporcu sayısının artması, gençlerin yarışma deneyimi kazanması ve kadın bisikletinin güçlenmesine dönük kamp ve organizasyonlar hakkında detaylı bilgilere yer ver verilirken, milli takımın katıldığı yarışlar ve alınan uluslararası başarılar ile bisiklet sporuna yön veren uluslararası kurumların yönetim kademelerinde üstlenilen görevlere dair bilgiler paylaşıldı. Her yıl 263 güne ulaşan milli takım kampları ve 46 farklı ilde 101 gün müsabaka düzenlendiğine dikkat çekilen raporda, uluslararası takviminde her sene 30’u aşkın organizasyona ev sahipliği yapıldığına değinildi. Federasyon faaliyetleri, projeler ve istatistikler detaylı olarak paylaşılırken, üç yüz sayfalık Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu değerlendirme ve medya raporuna erişim linkine de raporda yer verildi.

Federasyon yönetimi, personeli ve kurullarıyla sinerji içerisinde sürdürülen faaliyetlerin kapsamlı bir şekilde bir araya getirildiği Türkiye Bisiklet Federasyonu 2012-2024 Faaliyet raporunun, hesap verebilirlik ve şeffaflık anlayışıyla yapılan tüm çalışmaları ortaya koyarken, bisiklet sporunun güncel durumunu yansıtması, bisiklet ailesine öz değerlendirme fırsatı sunarak, gelişime açık alanları belirlemek için veriye dayalı bir değerlendirme imkanı sunması hedefleniyor.

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, "2021 yılında seçimlerde proje olarak hayata geçirmeyi vaad ettiğimiz pek çok alanda son dört yılda hedeflediğimiz faaliyetleri önemli ölçüde gerçekleştirdik, temellerin sağlam atılması sayesinde kısa dönemde Avrupa ve Balkan Şampiyonaları’nda kürsüde yer alma başarısı gösterdik. Attığımız bu adımlar ve yeni dönemde yapacağımız çalışmalar ile önümüzdeki yıllarda sporcu havuzumuzun ve sportif başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Yeni dönemde kulüplerimizi sayı ve imkanlar yönüyle güçlendirmek önceliğimiz olacak." sözleriyle Federasyon faaliyetlerine katılan, destek veren tüm paydaş kişi ve kurumlara teşekkürlerini sundu.