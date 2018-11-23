"Türkiye birliğin en aktif üyesidir"

Dünya Müslüman Alimler Birliği (DMAB) Başkanı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni, Türkiye'nin birliğin en aktif üyesi, İstanbul'daki şubenin de en faal merkez olduğunu açıkladı.

Raysuni, AA muhabirine verdiği mülakatta, öncelikleri arasında DMAB'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi olduğunu ifade etti. Raysuni, birliğin şube ve komisyonlarında kurumsallaşma yapısı, ülkelerle ve dünyadaki diğer alim örgütleriyle ilişkilerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Türkiye'nin rolü

Raysuni, Türkiye'nin Dünya Müslüman Alimler Birliği'ne verdiği desteği överek, "Son yıllarda birliğin gelişmesinde Türkiye'nin olumlu rolü artarak büyüyor." ifadelerini kullandı.

DMAB'nin başkan yardımcılarından birinin Hayrettin Karaman olduğunu dile getiren Raysuni, birliğin en aktif ve büyük şubesinin Türkiye'de olduğunu, içinde yüzlerce alim, akademisyen ve düşünürü barındırdığını söyledi.

Birlik heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlatan Raysuni, "Başkan Erdoğan, heyetimizi büyük bir memnuniyetle karşıladı ve yaklaşık iki saatlik görüşmede, Türkiye'nin her zaman için alimlerin yeri olduğunu vurguladı." ifadelerini kullandı.

Raysuni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlenen son kongredeki hizmetlerinden övgüyle bahsederek, "Türkiye'nin rolü gittikçe artıyor. Birlikteki tüm devletlerin gücü oranında bir şeyler yapmasını arzularız. Dünya Müslüman Alimler Birliği, tüm Müslüman halkların birliğidir." diye konuştu.

Yöntemsel yenilik

DMAB Başkanı Ahmed er-Raysuni, ıslah, uzlaşı ve İslam'da adil yönetim gibi birliği meşgul eden güncel konular olduğuna değindi.

Yöntemsel yenilik düşüncesine ilişkin Raysuni, "Birlik, temelde yöntemsel yenilenmeyle ilgilenecek. İçtihat yönteminin yeniden yapılandırılması, birçok alimin, ilim kurullarının üzerine aldığı içtihat konularından bizleri kurtaracak." dedi.

Geçmişte birçok konu ve yöntem hakkında farkındalığın yeterli derecede olmadığını dile getiren Raysuni, "Bilimsel ve düşünsel gelişme bu konuları mecbur kıldı. Bunların gündeme taşınması, yazılar ve paneller aracılığıyla alimleri bu yenilenme güzergahına yerleştirecektir." şeklinde konuştu.

Terör listesine alınmanın hiçbir hukuki değeri yok

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 2017'de Dünya Müslüman Alimler Birliği'ni terör listesine dahil etmelerine ilişkin Raysuni, "Birliğin terör listesine dahil edilmesinin ne şeri ne hukuki bir değeri söz konusudur. Böyle bir tasnife dahil edilmek medyatik bir iddiadan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Birliği terör listesine ekleyen ülkelerle iletişim ve diyaloğa hazır olduklarının altını çizen Raysuni, sorunun da çözümünün de adı geçen ülkelerin elinde olduğunu söyledi.

Raysuni, "Dünya Müslüman Alimler Biriliği'nin, zalim ile mazlum arasında tarafsız kalması mümkün değildir." ifadeleriyle sözlerini bitirdi.

İstanbul'da 7 Kasım'da Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulunda yapılan başkanlık seçimlerinde Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni (65) başkan seçilmişti. Birliğin kurulduğu 2004 yılından bu yana başkanlığını yürüten Yusuf el-Karadavi'nin aday olmayacağını açıklamasının ardından yapılan oylamada, Karadavi'nin yardımcılığını yapan Raysuni, birliğin ikinci başkanı olmuştu.

Faslı alim Raysuni'nin, genelde dinin, özelde ibadetler ve hukuk alanındaki dini hükümlerin gayeleri anlamında bir tabir olan "Makasıt" hakkında kaleme aldığı yaklaşık 30 kitabı bulunuyor.