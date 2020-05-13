'Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne operasyon yapsın' çağrısı: Evinde vurun
Gazeteci Yazar İbrahim Karagül, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in terör örgütü lideri olarak görülmesi gerektiğini belirtti.
Gazeteci Yazar İbrahim Karagül, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in terör örgütü lideri olarak görülmesi gerektiğini bildirdi.
Karagül, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"BAE ve Muhammed Bin Zayed, her yerde Türkiye’ye saldırıyor. Büyük para harcıyor, örgütler yönetiyor. Türkiye BAE ile savaş halinde, bu artık net. O zaman askeri yöntemler denenmeli. Libya'da değil evinde vurmalı. Bin Zayed terör örgütü lideri olarak görülmeli. Muhammed Bin Zayed; sen savaşı Yemen'e, Libya'ya taşıyorsan, Tunus'u hedef alıyorsan, bilinen her yolla Türkiye'ye saldırıyorsan, içeride entrikalar kuruyorsan, bu amaçla terör örgütleri yönetiyorsan... Birileri de o savaşı senin evine taşır. O kapıyı açtın.."
İşte o çarpıcı tweetler: