'Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne operasyon yapsın' çağrısı: Evinde vurun

Gazeteci Yazar İbrahim Karagül, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in terör örgütü lideri olarak görülmesi gerektiğini bildirdi.

Karagül, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BAE ve Muhammed Bin Zayed, her yerde Türkiye’ye saldırıyor. Büyük para harcıyor, örgütler yönetiyor. Türkiye BAE ile savaş halinde, bu artık net. O zaman askeri yöntemler denenmeli. Libya'da değil evinde vurmalı. Bin Zayed terör örgütü lideri olarak görülmeli. Muhammed Bin Zayed; sen savaşı Yemen'e, Libya'ya taşıyorsan, Tunus'u hedef alıyorsan, bilinen her yolla Türkiye'ye saldırıyorsan, içeride entrikalar kuruyorsan, bu amaçla terör örgütleri yönetiyorsan... Birileri de o savaşı senin evine taşır. O kapıyı açtın.."

İşte o çarpıcı tweetler: