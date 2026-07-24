Tutuklu Fatma Kaplan'dan Hürriyet ile ilgili şok ifadeler… Paraya zaafı var altını kendi teslim alır

İstanbul merkezli 5 ilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İzmit Belediyesi’ne yönelik ’yolsuzluk’ soruşturmasında ifade veren ‘gizli tanığın ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Gizli tanık, "İzmit Belediyesinin bu ihaleleri incelendiğinde usulsüzlük ortaya çıkacaktır. İhalelerde bedelin yüzde yedisi ile yüzde onu arasında dışarıdan alınan nakit paralar Güreşen tarafından nakit olarak alınıp ardından altına çevrilir. Altınlar Başkana teslim edilir. Başkanın paraya zaafı olduğu için bazen doğrudan makam odasında altını kendi teslim alır bazen ise özel kalemi Ömürhan Yılmaz aracılığıyla bu altını teslim alır. Başkan rüşvet kazancının yarısını eşi Murat Hürriyet’e, geri kalan yarısını ise avukatı ve yakın arkadaşı olan Selin Evren Özalkuş isimli şahsa verir. Selin Evren Özalkuş başkanın kasasıdır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İzmit Belediyesi’ne yönelik ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ’rüşvet’ ve ’ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve İzmit’te yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 30’u yakalanmıştı.

"Kadıköy Belediyesinde usulsüzlükler Sennur Yıldırım Doğan tarafından yönetilir"

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan ‘gizli tanığın ifadesinin detayları ortaya çıktı. Tanık ifadesinde, "Mertcan Arslan Ve Metin Kaya isimli kişiler Şile Belediyesinde usulsüz ihaleler ve ruhsat imar işlerini yönetir. Bu kişiler İmamoğlu’nun görevlendirdiği kişilerdir. Beşiktaş Spor Kulübünde yönetim kurulu üyesi olan Merve Öztopaloğlu isimli kişi Ekrem İmamoğlu tarafından Beşiktaş Spor Kulübüne yönetici olarak yerleştirilmiştir. İsmini Turgut Koç olarak bildiğim kişi ise Özgür Özel tarafından Beşiktaş Spor Kulübüne yerleştirilmiştir. Murat Korkmaz isimli kişi Tuzla Belediye Başkan Yardımcısıdır. Para ve ihale kısımları bu kişi tarafından yönetilir. Bu kişi usulsüz bir şekilde topladığı parayı Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’e götürür. Tuzla Belediyesinin kara kutusu Murat Korkmaz’dır. Viaport Marina isimli işletmede imarla ilgili birtakım usulsüzlük olduğunu biliyorum. Çekmeköy Belediyesinden bahsetmek istiyorum. Belediye Başkanı Orhan Çerkez’dir. Bu kişinin oğlu Belediyenin tabiri caizse kara kutusudur, ihaleler ve imar usulsüzlükleri bu kişi üzerinden yönetilir. Kendisi de inşaat mühendisi olmasından dolayı konulara hakimdir" diye konuştu.

Tanık ifadesinin devamında, Çankaya Belediyesine ilişkin de iddialarda bulunarak, "Ahmet Ağırman isimli kişi avukat olup aynı zamanda Çankaya Belediyesinin meclis üyesidir. Bu kişinin siyası bağlantılarından dolayı Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner’e bilgiler getirdiğini biliyorum. Kadıköy Belediyesinde usulsüzlükler Sennur Yıldırım Doğan tarafından yönetilir. Özgür Çelik’in belediyelerden para tahsilatını İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan sağlar. Personel işe alımlarını da bu kişi yapar. Paralar bu kişi üzerinden döner. İlker Uluer isimli kişi de Özgür Çelik ile samimi olup Rıza Akpolat üzerinden para ilişkilerini yönetir. Özgür Çelik’in harcamaları da bu paradan giderilir. Osman Baykan isimli kişi iş adamı olup, Genel Başkan Özgür Özel ile samimidir. Ayrıca Veli Ağbaba ile yakın ilişkisi de vardır. Bu kişinin yatı olup yatta toplandıklarını ve eğlence yaptıklarını biliyorum. Yatı geçen sene satmış olduğunu duydum. Malatya’da bulunan fabrikasında iki adet büyük villası olup, burada genel başkanı ağırladığını biliyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesinde görevli olan Tayfun isimli kişiyi genel sekreter yaptı. Tayfun Yılmaz isimli kişi, Ali Mahir Başarır’ın yakınıdır. Bu kişi Ankara’ya belli zamanlarda gidip almış olduğu bilgileri Başarır’a verir. Kurum içerisinde düzenlenen usulsüz ihaleleri Tayfun Yılmaz belirler. Yılmaz’ın, kardeşi Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısıdır. Buradaki çöp ihalesini Yılmaz’ın kardeşi Altaş firmasına verilmesini organize etti. Emre Yılmaz isimli kişi parti meclis üyesi olup, seçildikten sonra Muğla ili ve ilçe Belediyeleri ile İzmir İl ve ilçe Belediyelerinde iş takipçiliği yaparak usulsüz ihaleleri Ali Mahir Başarır’ın bilgisi dahilinde yönetir" ifadelerini kullandı.

"Başkanın paraya zaafı olduğu için bazen doğrudan makam odasında altını kendi teslim alır"

İzmit Belediyesine yönelik iddialarda bulunan gizli tanık, "CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Oğuzhan Cenan, Ali Mahir Başarır’ın yönlendirmesi ile yurt dışına belirli aralıklarla giderek görüşmeler yapar. İzmit Belediyesi’nde, Fen İşlerine bağlı ve belediye birimlerine bağlı yerlerde Murat Hürriyet’in yakın arkadaşları çalışmaktadır. Asfalt yapım işleri, satın almadaki usulsüzlükler, ihaleler Burak Güreşen tarafından yönetilir ve ihale sorumlusu Leyla Hanım’dır. Bu yönetimler başkanın eşi Murat Hürriyet’in kontrolü altındadır. Asfalt ihalesi yaklaşık 5 yıldır Burak Güreşen’in irtibatlı olduğu kişi tarafından alınıp, dışarıdan yüzdelik alınmaktadır. İzmit Belediyesinin bu ihaleleri incelendiğinde usulsüzlük ortaya çıkacaktır. İhalelerde bedelin yüzde yedisi ile yüzde onu arasında dışarıdan alınan nakit paralar Güreşen tarafından nakit olarak alınıp ardından altına çevrilir. Altınlar Başkana teslim edilir. Başkanın paraya zaafı olduğu için bazen doğrudan makam odasında altını kendi teslim alır bazen ise özel kalemi Ömürhan Yılmaz aracılığıyla bu altını teslim alır. Başkan rüşvet kazancının yarısını eşi Murat Hürriyet’e, geri kalan yarısını ise avukatı ve yakın arkadaşı olan Selin Evren Özalkuş isimli şahsa verir. Selin Evren Özalkuş başkanın kasasıdır. Ayrıca, Özalkuş parayı kiralık kasasında tutuyor olabilir. Murat Hürriyet ise arkadaş çevresinde altınları bozdurup borsa işlerini yapar, çaycı Cemil üzerinden işlemleri yapar, kendi hesabını kullanmaz. İzmit Belediyesinin imar ve ruhsat konularını ise Çetin Sarıca isimli kişi yönetmektedir. İmar ve ruhsatla ilgili usulsüzlükleri Çetin Sarıca bilip, doğrudan pazarlıkları dışarıdan yapmaktadır. Yapılan pazarlıklar başkan ile konuşulup rakamlar belirlendikten sonra alınan paralar sisteme katılır. İzmit Belediyesinde satın almalardan ve ihalelerden sorumlu Leyla isimli kişidir. Bu kişi başkanın yönlendirdiği kişilerle iletişime geçerek ihale süreçlerini yönetir. Serbülent isimli kişi iş adamı olup, Gökhan Zeybek ile yakın arkadaştır. Bu kişinin Belediyelerinden iş almasını Gökhan Zeybek sağlar. Serbülent isimli kişinin, Gökhan Zeybek’in evine giderek 20 milyon TL para verdiğini çevremden duydum, doğrudan şahit olmadım. Gaffar Çiçek isimli kişi Veli Ağbaba’nın diğer kara kutusudur. Ağbaba’nın belediyelerden aldığı paraları bilen kişidir" dedi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.