Türkiye Binicilik Milli Takımından Art Arda Tarihi Başarılar

Türkiye Binicilik Milli Takımı, dünyanın önde gelen yarışlarından ikisinde art arda iki tarihi başarıya imza attı. Derin Demirsoy, İsveç’te tarih yazdı. 16 yıl sonra “Longines Global Champions Tour’u” kazanan ilk Türk oldu. Longines Global Champions Tour’un 24 - 26 Haziran 2022 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen engel atlama yarışmalarında ise Olimpik Sporcumuz Ömer Karaevli Avant Toi isimli atı ile birinci oldu. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, “İnanıyoruz ki milli sporcularımız bu başarı serisini, 25 Haziran – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cezayir’de düzenlenecek olan 19. Akdeniz Oyunları’nda da sürdürecektir” dedi.

Türkiye Binicilik Milli Takımı, Haziran ayında uluslararası 2 önemli yarışmada tarihi başarılara imza attı. Longines Global Champions Tour’un 17 – 19 Haziran 2022 tarihleri arasında İsveç›in başkenti Stokholm’de düzenlenen engel atlama yarışmaları kapsamında Pazar günü koşulan 1.50 m. yüksekliğindeki Equestrian Stockholm yarışmasında Milli Sporcumuz Derin Demirsoy, Elzas isimli atı ile birinci oldu. Demirsoy, zamana karşı koşulan prestijli yarışmayı (Speed Class) 59.92 saniyede hatasız bitirerek birinci olan Demirsoy, Henrick Von Eckermann, Scott Brash, Bertram Allen gibi dünyaca ünlü binicileri geride bırakarak kupanın sahibi oldu ve İstiklal Marşı’nı dinletti.

Longines Global Champions Tour’un 24 - 26 Haziran 2022 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen engel atlama yarışmaları kapsamında ise Pazar günü koşulan barajlı 1.55 m. yüksekliğindeki Saint Laurent Eiffel Challenge yarışmasında Olimpik Sporcumuz Ömer Karaevli Avant Toi isimli atı ile birinci oldu. Dünyanın en iyi 31 binicisinin yarıştığı prestijli yarışmanın parkurunu 74.81 saniyede bitirerek 5 binici ile birlikte baraj hakkı elde eden Karaevli, baraj parkurunu 39.85 saniyede hatasız bitirerek birinciliğe yükseldi.

Türk Binicilik Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları için Cezayir’de

Binicilik milli takımımızın uluslararası 2 yarışta tarihi başarılara imza attığının altını çizen Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, “Bu başarı serisinin Cezayir’de 25 Haziran – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 19. Akdeniz Oyunları’nda da süreceğine ve uluslararası yarışmalarda milli binicilerimizin başarılı olacağına inanıyoruz.” dedi.

Tuncer, binicilik branşında ülkemizi temsil edecek olan Milli Takım sporcuları Ahmet Berk Başeğmez, Hasan Şentürk, İhsan Sencer Horosan ve Özgür Özkan’a müsabakalarda başarılar dileyerek binicilerimizi Cezayir’e uğurladı. Cezayir’in Oran şehrinde düzenlenecek olan ve 26 ülkeden 3 bin 400’ün üzerinde sporcunun, 24 branşta toplam 244 madalya etkinliğinde mücadele edeceği yarışlarda; ülkemizi oyunlarda 24 branşta, 137 kadın, 185 erkek, toplam 322 sporcu temsil edecek.

Binicilik Branşı için Milli Takım Sporcuları Ahmet Berk Başeğmez Corthagos 58, Hasan Şentürk Cantaire O, İhsan Sencer Horasan Casscord ve Özgür Özkan Champ’s Son isimli atları ile müsabakalara katılım sağlayacaklar. Binicilik Müsabakaları 30 Haziran günü veteriner kontrolü ve teknik toplantının ardından 01 – 03 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1 Temmuz’da Çift Manş takım müsabakası; 3 Temmuz’da Pazar günü Çift Manş bireysel müsabaka düzenlenecek.