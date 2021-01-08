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Sağlık Türkiye Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iftiralara cevap verdi
Sağlık

Türkiye Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iftiralara cevap verdi

"Türkiye, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Covax yapılanmasına kaynak ayırmamasından dolayı aşı alamadı" iddialarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla çürüttü.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 01:37:00 -
Türkiye Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iftiralara cevap verdi

Söylentileri yalanlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covax oluşumunun aşıya ulaşma imkanı olmayan ülkeler için planlandığının altını çizerek, "Covax oluşumu öncelikle aşıya ulaşım imkanı olmayan ülkeler için planlanmıştır. Hangi aşıyı teslim edeceği ise halen net değildir. Taraf ülkelerin nüfusunun en az yüzde 10'u kadar aşı vermek için planlanmıştır. Programa taraf olan ülkelerin önemli bir bölümü aşıya erken ulaşabilmek için birebir aşı şirketleri ile anlaşmaya çalışmaktadır. Bu programda yer almamamızın eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile hiçbir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

COVAX, DSÖ tarafından kurulmuştu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "2021 yılı sonuna dek 2 milyar doz aşının eşit bir şekilde üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak" amacıyla Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (Covax) başlatmıştı.

 

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