Türkiye ‘ben de uzaydayım’ dedi

Hasan Eğrigöz Ankara

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeodezi Uzmanı ve Türksat eski Uydu Danışmanı Prof. Dr. Muzaffer Kahveci, “Türkiye Uzay Ajansı çok önemli bir aşamada. Çok kıymetli ve AB ile havacılık boşluğunu kapatacak. Geldiğimiz noktada Milli Uzay Programı’ndaki 10 hedeften 3 numaralı hedefin yani ‘Türkiye’ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirme’ ülke hedefi olarak gösterilmesi küçümsenmeyecek kadar ciddi. Ülkelerin özgürlüğünü, ulusal egemenliğinin teminatı olan bir konu artı ticari bir konu, Amerika ve Avrupa Birliği’nin 2019 yılı piyasa araştırmasına göre 2030’a kadar dünya GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) pazarı 344 milyar EURO olacak ve bundan pay kapacağız. Yani bizim bir an önce GNSS projemizi hayata geçirip pay kapmamız gerekiyor.

Avrupa’dan, Amerika’dan pay kapamam diyorsak bizim yüzümüzü dönmemiz gereken yer Ortadoğu, Asya oradan pay kapacağız. Dolayısıyla umut ediyorum devletimiz bu planlamaları acilen yapar, GNSS’yi özellikle acilen hayata geçirir, bu payı kapamazsak seyirci olacağız. Çok geç değil ama çok çalışmamız gerekiyor. Avrupa, Amerika bizden akıllı değil. Başarabileceğimize bu ülkenin bir evladı olarak ben inanıyorum. Benim uzmanlık alanım 3 numaralı hedef. 3 numaralı hedef vakit geçirmeden acilen doğru insanlarla hemen bugün başlaması gerekiyor. O yüzden Türkiye’yi çok büyük uluslararası engellemeler bekliyor. Çünkü uzaya çıkmak çok ciddi bir iş. Bir rekabet demek, ‘ben de masada varım’ demek. Artık gökyüzü uçaklarla sınırlı değil” şeklinde konuştu.