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Spor Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu çevrim içi antrenörlük semineri düzenledi
Spor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu çevrim içi antrenörlük semineri düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:56:27 -
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu çevrim içi antrenörlük semineri düzenledi

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Antrenörlük Eğitim Semineri'ni çevrim içi düzenledi.

Federasyonun açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, "Zoom" uygulaması üzerinden on-line gerçekleştirilen Antrenörlük Eğitim Semineri'ne, ampute futbol, badminton, okçuluk, oturarak voleybol, tekerlekli sandalye basketbol, tenis ve yüzme branşlarından 112 antrenör katıldı.

Seminerde, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Aynur Demirel, ''Engellilerde sporcu sağlığı'', spor psikoloğu Erkoç Koray Doğan ise, "Bedensel engelli sporcularda psikolojik faktörler, özgüven ve yaşam doyumu'' konu başlığında eğitim verdi.


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