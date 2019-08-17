Türkiye bayramda yollara düştü

Akit Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı tatili süresince hava, kara, demiryolu ulaşımında vatandaşların sevdiklerine sorunsuz bir şekilde kavuşması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Havalimanları doldu taştı

Bayramda havalimanlarından 3 milyon 709 bin 163 yolcunun yararlandığını belirten Turhan, “Uçak trafiği de yoğundu. Trafik iç hatlarda 10 bin 13, dış hatlarda da 13 bin 544 olarak kayıtlara geçti” dedi.

Boş yer kalmadı

10-14 Ağustos tarihlerinde otobüs firmalarının 270 bin 670 sefer yaparak toplam 4 milyon 163 bin 934 yolcu taşıdığına dikkat çeken Turhan, şöyle devam etti:

“Günlük ortalama sefer sayısı, bayram öncesi sefer sayılarına göre yüzde 18 arttı ve 22 bin 555’e ulaştı. Taşınan yolcu sayısında ve doluluk oranlarında da sefer başına yüzde 18 artış görüldü. Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelgeyle otobüs taşımacılığında izin verilen B2 ve D2 belgeli otobüslerle 270 bin 670 sefer yapılarak toplam 4,1 milyon yolcu taşındı.”

Trene ilgi yoğundu

Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı trenlerle (YHT) 292 sefer, konvansiyonel trenlerle 150 sefer, bölgesel trenlerle bin 46 sefer, Marmaray ve Başkentray’la 2 bin 376 sefer icra edildiğini dile getirdi.

Turhan, ana hat trenlerde 105 bin, bölgesel trenlerde 320 bin, YHT’lerde 170 bin olmak üzere Marmaray ve Başkentray’la birlikte toplamda 2,5 milyon yolcunun taşındığına işaret etti.

İstanbul Havalimanı uçuş güzergâhını yüzde 8 kısalttı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergâhlarının yüzde 8 kısaldığını belirtti. Keskin, bu sayede uçuş sürelerinde her gün bin 300 dakikalık azalma görüldüğünü; yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlandığını dile getirdi.