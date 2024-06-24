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Gündem

'Türkiye battı, bitti' diyenlere okutun bu haberi

Yeniakit Publisher
2024-06-24 19:57:00 -
'Türkiye battı, bitti' diyenlere okutun bu haberi

CHP'nin peşine takılarak 'Türkiye battı, bitti' diyen muhaliflerin yalanı bir kez daha ellerinde patladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'den 1 milyon 757 bin 728 araç geçti. Bu sayı, geçen yılki bayramlara göre artış gösterdi.

Türkiye, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini geride bıraktı. Yüz binlerce vatandaş bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirdi. Bu süreçte kara yollarında da yoğun bir trafik akışı yaşandı. 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'den toplam 1 milyon 757 bin 728 araç geçiş yaptı. Araç geçiş sayısı, geçen yılki bayramlara göre artış gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince 52 yaralamalı trafik kazasına müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı kazalarda, toplamda 112 kişi yaralandı. Ayrıca, 63 kaza maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ankara-Samsun D200, Kırıkkale-Kayseri D765, Kırıkkale-Konya D753 kara yolları üzerindeki Yahşihan, Balışeyh, Delice, Bahşılı, Karakeçili ve Çelebi ilçelerinde oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürdü. Ekipler, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun bir çaba gösterdi.

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