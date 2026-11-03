Türkiye Basın Federasyonu’ndan ‘Dezenformasyon Yasası’ çağrısı:

Türkiye Basın Federasyonu (TBF), kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak bilinen yasal düzenlemeye ve mevcut uygulamalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Üyelerinden ve meslektaşlarından gelen talepler doğrultusunda hazırlanan açıklamada, dijital çağda toplumsal bir tehdit haline gelen yalan haber ve kasıtlı yanıltma eylemleriyle mücadelenin önemine dikkat çekildi. TBF, kamu güvenliğini ve toplumsal huzuru korumaya yönelik yasal adımları öteden beri desteklediklerini vurgularken; mevcut uygulamaların gazetecilik faaliyetleri, eleştiri hakkı ve kamuoyunun haber alma hakkı üzerinde yarattığı sorunlara işaret ederek düzenlemenin acilen yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

TBF'den yapılan basın açıklaması şu şekilde:

Basın özgürlüğü korunmalı, kamu güvenliği de göz ardı edilmemelidir.

Üyelerimiz ve meslektaşlarımızım talebi üzerine bu metni kaleme alıyoruz. Yalan bilgiyi yayma ve dezenformasyonla ilgili bazı tespitlerimiz bulunmaktadır.

Elbette yalan haber, iftira, dezenformasyon ve kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltmaya yönelik eylemlerle mücadele edilmelidir. Kamu güvenliğini ve toplumsal huzuru bozan kişi ve eylemlerin denetim altında tutulması, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de meşru ve gerekli bir yaklaşımdır. Özellikle dijital çağda dezenformasyon ciddi bir toplumsal tehdit hâline gelmiştir.

Öteden beri bu konuda yasal düzenlemeyi destekledik. Ancak bu mücadele yürütülürken basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü zarar görmemelidir. Mevcut uygulamaların zaman zaman gazetecilik faaliyetleri ve kamuoyunun haber alma hakkı açısından sorunlar doğurduğu görülmektedir.

Bu nedenle söz konusu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. Uygulama; ölçülebilir, şeffaf, denetlenebilir ve somut delillere dayalı olmalıdır. Gazetecilik faaliyetlerini, eleştiri hakkını ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayan yorum ve uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır.

Kamu güvenliği de önemlidir, basın özgürlüğü de. İkisi arasında adil ve hukuki bir denge kurulmalıdır.