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Gündem 'Türkiye Barzani'ye bunun hesabını sorar'
Gündem

'Türkiye Barzani'ye bunun hesabını sorar'

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın katıldığı televizyon programında Papa'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimini ziyareti sırasında gösterilen hatıra pulundaki skandal haritayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye Barzani'ye bunun hesabını sorar" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 02:50:00 - 2021-03-12 02:56:11

Papa'nın Irak ziyareti kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerini ziyaret kapsamında Papa'ya hatıra pulu olarak gösterilen fotoğraf karesindeki sözde haritada aralarında Türkiye'nin illerinin de bulunması tepki çekmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığının tepkisi üzerine Erbil yönetimi pulun resmi olarak onaylanmadığını duyurdu. Yaşanan bu gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumlayan Savunma ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın sert tepki gösterdi.

Caşın: Türkiye Barzani'ye bunun hesabını sorar

Caşın, bölgedeki din adamlarının arkasına saklanıp siyaset yapılmasının doğru olmadığını ifade etti. Caşın, "Biz Kürtlerle 600 sene yaşadık, bizim bir sorunumuz yok. Saddam rejimi burada katliam yaparken biz burada Peşmergelere baktık. Rahmetli (Süleyman) Demirel'e soruyor, İsrailler 'Nasıl oldu da Osmanlı 16 bin askerle bu kadar toprağı idare etti' diye Demirel ise 'Osmanlı askerinin kolunda adalet vardı' diyerek yanıt verdiğini söyledi. Caşın, sözde puldaki haritayla "Türkiye'den toprak alacağız" mesajı verilmek istendiğini belirterek Barzani yönetimine "Yürek ister Türkiye'den toprak almak, Barzani ve saz arkadaşları Ankara'ya geldiğinde de bunun hesabını sorarız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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