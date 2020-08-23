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Spor Türkiye, Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
Spor

Türkiye, Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:13:56 -
Türkiye, Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

ANKARA (AA) - Atletizmde, milli sporcular Zagreb Maratonu kapsamındaki Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 2 şampiyonluk, 1 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Balkan Yarı Maraton Şampiyonası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te gerçekleştirildi.

Dokuz ülkeden 26 atletin katıldığı müsabakalarda Türkiye, 5 madalya kazandı.

Kadınlarda Fatma Demir, 1.13.48'lik derecesiyle Hırvat Bojana Bjeljac'ın 8 saniye önünde ipi göğüsledi ve Balkan Yarı Maraton Şampiyonu oldu.

Türkiye böylece 2012'den bu yana yapılan şampiyonada kadınlarda 2015’ten sonra ikinci kez şampiyonluğu kazandı. Yarıştaki diğer kadın atlet Bahar Atalay ise 1.20.22'lik derecesiyle yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.

Erkeklerde Moldovalı Maxim Raileanu 1.05.58 ile üst üste ikinci kez Balkan Yarı Maraton Şampiyonu olurken, milli atlet Yavuz Ağralı ise 1.06.23’lük derecesiyle ikinci, Murat Emektar da 1.06.56 ile üçüncü oldu. Yavuz, 2014'teki gümüş madalyasından sonra ikinci kez Balkan Yarı Maraton’da kürsüye çıktı.

Takım sıralamasında ise erkeklerde Türkiye, Moldova ve Romanya'nın önünde kupayı kazanırken, kadınlarda ise Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ardından üçüncü oldu.

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