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Medya Türkiye Avrupa’nın kibrine darbe vurdu! Yunanistan’a şok destek
Medya

Türkiye Avrupa’nın kibrine darbe vurdu! Yunanistan’a şok destek

Yeniakit Publisher
2024-06-10 12:00:00 -
Türkiye Avrupa’nın kibrine darbe vurdu! Yunanistan’a şok destek

Milliyet yazarı Belma Akçura, Türkiye'nin Elgin Mermerleri üzerindeki mücadelesini ele aldı. Akçura, Türkiye’nin yaptığı titiz araştırmalar sonucunda, İngiltere'nin iddialarını çürüttüğünü belirtti. Bu gelişmenin Yunanistan için büyük bir destek olduğunu vurgulayan Akçura, Osmanlı döneminde böyle bir bağışın olmadığını ortaya koydu. Akçura, yazısında özetle şunları kaydetti:

Milliyet yazarı Belma Akçura, Türkiye'nin Elgin Mermerleri üzerindeki mücadelesini ele aldı. Akçura, Türkiye’nin yaptığı titiz araştırmalar sonucunda, İngiltere'nin iddialarını çürüttüğünü belirtti. Bu gelişmenin Yunanistan için büyük bir destek olduğunu vurgulayan Akçura, Osmanlı döneminde böyle bir bağışın olmadığını ortaya koydu. Akçura, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yunanistan, 40 yıldır kültürel mirası olan Elgin Mermerleri’nin İngiltere’den iadesi için mücadele veriyor. İngiltere ise Osmanlı İmparatorluğu tarafından bağışlandığını iddia ederek bu eserleri vermeyi reddediyor. Türkiye, geçen ay yaptığı titiz bir araştırma sonucunda böyle bir bağışın olmadığını ortaya çıkardı. Londra’daki British Museum’da sergilenen Elgin Mermerleri’nin çalıntı olduğunu ve iade edilmesi gerektiğini savunan Yunanistan’a, Türkiye’nin verdiği bu destek bazı medya organları tarafından önemli bir “itiraf” olarak nitelendirildi. Bunun itiraf olarak değerlendirilmesi doğru değil. Zira Türkiye’de Prof. Dr. İlber Ortaylı gibi birçok değerli tarihçi, Osmanlı İmparatorluğu nezdinde büyükelçi olan Lord Elgin’in (Thomas Bruce) bu eserleri çaldığını defalarca dile getirmişti. Burada yeni ve önemli olan şu; Türkiye yaptığı araştırmalarla İngiltere’nin iddialarını çürüttü. Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’nın, mermerlerin Osmanlı döneminde meşru olarak bir fermanla İngiltere’ye götürüldüğü iddiasını destekleyen herhangi bir kanıtın olmadığını açıkladı. Bu da Yunanistan açısından önemli bir destektir."

 

 
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Yorumlar

Gültekin

TÜRKİYE'NİN BU ARAŞTIRMASI KİM İÇİNDİR; AVRUPA'DAN TÜRKİYE İLE SAVAŞMAK İÇİN SİLAH ALAN YUNANİSTAN İÇİN Mİ?, BATILILARIN MÜZELERİNDEKİ BÜTÜN ZENGİNLİKLERİYLE BİRLİKTE YAŞADIKLARI REFAH ZENGİNLİĞİN TEMELİNDE HIRSIZLIK VARDIR, SÖMÜRÜYÜ TERCİH EDEN HER KİM OLURSA OLSUN MUTLAK ÇALMIŞTIR VEYA HIRSIZLIK YAPMIŞTIR, ASIL TARİH UZMANLARIMIZ BU KONULARI DA ARAŞTIRARAK BU UTANMAZLARIN İPLİKLERİNİ PAZARA ÇIKARSINLAR.
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