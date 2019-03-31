Türkiye, askeri gemicilikte teknoloji ihraç edecek

Türkiye’de askeri gemicilik faaliyeti yürüten özel sektör firmaları, Güneydoğu Asya ülkelerine teknoloji ihracatına hazırlanıyor. Bu kapsamda Malezya’da düzenlenen Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’na (LIMA 2019) katılan firmalar, deniz platformlarını vitrine çıkarıyor. Fuar önemli anlaşmalara da sahne oluyor. İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret AŞ (İstanbul Tersanesi) ile Boustead Langkawi Tersanesi arasında iş birliği mutabakatı imzalandı. İstanbul Tersanesi, SEFT Gemi Tasarım, Malezya Teknoloji Saklama Kurumu (Technology Depository Agency Berhad-TDA) ve Kuala Lumpur Üniversitesi (Universiti Teknikal Mara) arasında iş birliğine yönelik iyi niyet anlaşması imza altına alındı.

Malezya ile sınırlı kalmayacağız

İstanbul Tersanesi İş Geliştirme Koordinatörü Günay Uzun, attıkları imzaların Malezya’yla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, “Bu ülkeyi merkez alınmak suretiyle diğer Güneydoğu Asya coğrafyasına özellikle denizcilik anlamında yapabileceğimiz her türlü katkıyı yapacağız” dedi.