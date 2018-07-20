Türkiye artık olağan halde

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL), terörle mücadele için belirli sürelerle uzatılmasının ardından sona erdi. 21 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan OHAL, 18 Temmuz 2018’de gece saat 01.00 itibariyle sona erdi.

YARIM MİLYON KİŞİYE SORUŞTURMA

OHAL kapsamında bugüne kadar yayınlanan 32 Kanun Hükmünde Kararname ile 125 bin 800 kamu görevlisi meslekten ihraç edilirken çok sayıda yayın kuruluşu, vakıf ve dernek de kapatıldı. Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 446 bin kişi hakkında işlem yapıldı.

TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK!

Konuyla ilgili Yeni Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “OHAL döneminde hem FETÖ hem PKK ile mücadele başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele yapıldı. OHAL kapsamında hem de terörün kaynağında kurutulmasıyla ilgili daha önce alınan tedbirler doğrultusunda adımlar atmıştık. Bunun en son örneği de FETÖ’nün ileri gelenlerinden bir tanesinin Ukrayna’dan derdest edilerek getirilmesiydi. Bu mücadeleler de yeni süreçte aksamadan devam edecek. Bir tek ülkemiz aleyhine terörist kalmayana dek...”

GÜL: FETÖ KANSERİNİ TEMİZLEYECEĞİZ

Bu arada, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor. Burada söz alan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Terörle mücadele yeni dönemde de hukukun sınırları içerisinde devam edecektir. OHAL ilanı keyfe keder tercih değildi, bir zaruretti. Devleti saran kanserli hücreleri temizlemek için bir çare idi. Son 40 yıldır devletin sinir uçlarına kadar nüfuz eden bir casusluk organizasyonu ve terör örgütünü bünyemizden temizlemek başka türlü mümkün olamazdı” diye konuştu. Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, “Türkiye’nin bir daha asla FETÖ gibi bir terör örgütüyle yüz yüze gelmemesi, ülkeden kazınması ve muhtemel başka terör örgütlerinin eylemleriyle ilgili olarak böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk” dedi.