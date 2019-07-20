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Türkiye Aracılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, “Türk arıcısı sahipsiz değil”

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, arıcının elindeki balı çok ucuz fiyata alma girişimleri olduğunu söyledi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:20
Türkiye Aracılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, “Türk arıcısı sahipsiz değil”

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, arıcının elindeki balı çok ucuz fiyata alma girişimleri olduğunu söyledi. Türk arıcısının sahipsiz olmadığını açıklayan Şahin, arıcı esnafının bu süreçte arkalarında durmasını istedi.


“Maliyetler arttı”


Bir önceki yıla oranla maliyetlerin ve girdilerin arttığını dikkat çeken Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin, hem bal tüccarlarından, hem de bakanlıklardan fiyat konusunda hassasiyet beklediklerini söyledi. Bal üreticisinin korunması gerektiğinin altını çizen Şahin, “2019 yılının girdi maliyetlerine baktığımızda büyük zamlar, büyük fiyat artışları oldu. Geçen yılki bal üretim maliyetine baktığımızda bir kilogram balın maliyeti üreticimize 14 lira. Bugünkü konjonktürde yüzde 20’lik bir zammı kenara bırakalım, biz geçen yılki bal fiyatlarının ekonomimizin gidişatında, devletimizin yanında olduğumuzu, milletimizin yanında olduğumuzu hissettirmek için geçen yılın bal fiyatlarının üzerinde alım ve satımın yapılmasını hassasiyetle bekliyoruz. Bunu sektörümüzün pazarlama kanadını yönetenlerden bekliyoruz. Bakanlığımızdan da bu konunun takipçisi olmasını istiyoruz. Biz Türkiye Aracılar Birliği (TAB) olarak bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ama gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızın, gerekse Sanayi Bakanlığımızın bu konuda bizlere destek olması lazım. En azından fiyatların geçen yılki fiyatlar üzerinde oturması Türkiye arıcısını memnun edecektir” dedi.



“Türk arıcısı sahipsiz değildir”


Günümüz şartlarında bir kilo balın maliyetinin 14 lira olduğunu açıklayan TAB Başkanı, üreticinin elindeki balı geçen yılın fiyatlarının da altında almak için girişimlerin bulunduğunu söylerken, bal tüccarlarının bindikleri dalı kesmemelerini istedi. Şahin, “Şu anda arazide, dağda geçen yılki fiyatların da çok altında alım yapma konusunda spekülatif girişimler var. Buradan sanayicilerimize sesleniyorum. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Türkiye arıcısı sahipsiz değildir, Türkiye arıcısını direnişe götürmesinler. Arıcı arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Sizler bin bir zahmetle, emek vererek ürettiğiniz balları geçen yıl verdiğiniz 12-13 liralık fiyatın altında vermeyiniz. Bir kilo balın maliyeti işçiliği bir kenara bırakırsak 14 liradır. Bunun altında pazarlamacılara bal verilmesin. Bizim üreticimize sahip çıkabilmemiz için en azından maliyetler üzerinden balın alınması gerekir. Hiç kimse Türkiye’de arıcının sahipsiz olduğunu beklemesin. Arıcı arkadaşlarımıza da bizim arkamızda durmaya çağırıyorum. Arıcı arkadaşlardan balın teneke fiyatını 350 liranın altında satmamalarını istiyoruz. Artık gün direnme ve malımıza sahip çıkma günüdür” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:20
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