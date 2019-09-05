Milli takımımızın genç yıldızı Cengiz Ünder, Andorra maçı öncesi TRT SPOR’un sorularını yanıtladı. Roma’da forma giyen futbolcu milli maçları İstanbul’da oynamanın daha büyük avantaj olduğunu söyledi.



5 YIL SONRA İSTANBUL'A DÖNÜYORUZ



“İki maç kağıt üzerinde kolay gözükse de öyle düşünmüyoruz. İki maçı da kazanmamız gerekiyor. Andorra deyip geçmemek gerekiyor.5 yıl sonra İstanbul’a dönüyoruz. Daha önce maçlarımızı Anadolu’da oynuyorduk. Orada taraftarlar bizi çok iyi destekliyorlardı. Umarım bunu İstanbul’da da görürüz. Herkesi kırmızı beyaz formayla tribünlere bekliyoruz. Bence İstanbul’da oynamamız bizim için daha büyük avantaj. Rakiplerimiz İstanbul’u çok iyi biliyorlar. Ve İstanbul’dan çekiniyorlar. Ben burada oynamayı çok istiyordum. Ben İstanbul’da ikinci kez milli formayı giyeceğim. Umarım bize uğurlu gelir”

MAÇ VODAFONE PARK'TA OYNANACAK



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıların, H Grubu beşinci maçında Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan Donald Robertson düdük çalacak.Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy olacak.

Türkiye - Andorra maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.