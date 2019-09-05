0553 313 94 23

Türkiye - Andorra maçı hangi kanalda?

Milli Takımımız'ın EURO 2020 Elemeleri'ndeki rakibi Andorra... Üç galibiyeti bulunan Ay-Yıldızlılar, Fransa'nın ardından grupta ikinci sırada yer alıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:27
Türkiye - Andorra maçı hangi kanalda?

Milli takımımızın genç yıldızı Cengiz Ünder, Andorra maçı öncesi TRT SPOR’un sorularını yanıtladı. Roma’da forma giyen futbolcu milli maçları İstanbul’da oynamanın daha büyük avantaj olduğunu söyledi.

5 YIL SONRA İSTANBUL'A DÖNÜYORUZ

“İki maç kağıt üzerinde kolay gözükse de öyle düşünmüyoruz. İki maçı da kazanmamız gerekiyor. Andorra deyip geçmemek gerekiyor.5 yıl sonra İstanbul’a dönüyoruz. Daha önce maçlarımızı Anadolu’da oynuyorduk. Orada taraftarlar bizi çok iyi destekliyorlardı. Umarım bunu İstanbul’da da görürüz. Herkesi kırmızı beyaz formayla tribünlere bekliyoruz. Bence İstanbul’da oynamamız bizim için daha büyük avantaj. Rakiplerimiz İstanbul’u çok iyi biliyorlar. Ve İstanbul’dan çekiniyorlar. Ben burada oynamayı çok istiyordum. Ben İstanbul’da ikinci kez milli formayı giyeceğim. Umarım bize uğurlu gelir”

MAÇ VODAFONE PARK'TA OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıların, H Grubu beşinci maçında Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan Donald Robertson düdük çalacak.Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy olacak.

Türkiye - Andorra maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:27
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okulların açık olduğu süre) Bizim şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planımız yok."
    1. Milli Eğitim Bakanı Selçuk:..
    2. İlk ders zili öncesi sürücülere uyarı
    3. Fibromiyalji nedir? Belirtileri..
    4. Başkent suyu ASKİ güvencesinde
    5. Muslera'dan Volkan Demirel'e destek..
    6. Çiçek saksılarının dibine buz..
    7. Kadın hasta, kadın doktoru darp etti
    8. Enez Uluslararası Açık Satranç..
    9. (özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan..
    10. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Ara..
    11. Büyüleyenspor Transfere Devem Ediyor
    12. 70’inden sonra evlat katili oldu
    13. Bir aile ölümden döndü
    14. Evlat nöbeti büyüyor! İsyan eden..
    15. Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de..
    16. Antalya'da 29 gündür kayıp olan adam..
    17. Geleceğin sanatçıları Altındağ’da..
    18. Amca oğlunu öldürüp amcasından..
    19. Hakkari Valisi Akbıyık, üs bölgelerini..
    20. Selçuk: "(Ara tatiller) Bu, kalıcı bir..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!