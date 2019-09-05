Türkiye Andorra maçı hakemi kim? A Milli Futbol Takımı'nın cumartesi günü Andorra ile oynayacağı 2020 EUFA Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu mücadelesini yönetecek hakem belli oldu. İşte, Türkiye Andorra maçının hakemi!

A Milli Futbol Takımı'nın cumartesi günü Andorra ile oynayacağı 2020 EUFA Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu mücadelesini yönetecek hakem belli oldu. İşte, Türkiye Andorra maçının hakemi! Hakem açıklandı mı? A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Andorra ile yapacağı müsabakayı yönetecek hakem açıklandı. Türkiye Andorra maçı hakemi kim? Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıların, H Grubu beşinci maçında Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan Donald Robertson düdük çalacak. Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy olacak. Türkiye, elemelerde geride kalan dört maçta topladığı 9 puan ve averajla Fransa'nın ardında ikinci sırada bulunuyor. Türkiye Andorra maçı ne zaman saat kaçta hangi saatte?

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