0553 313 94 23

Türkiye Andorra maçı hakemi kim?

A Milli Futbol Takımı'nın cumartesi günü Andorra ile oynayacağı 2020 EUFA Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu mücadelesini yönetecek hakem belli oldu. İşte, Türkiye Andorra maçının hakemi!

05 Eylül 2019 Perşembe 11:23
Türkiye Andorra maçı hakemi kim?

A Milli Futbol Takımı'nın cumartesi günü Andorra ile oynayacağı 2020 EUFA Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu mücadelesini yönetecek hakem belli oldu. İşte, Türkiye Andorra maçının hakemi!

Hakem açıklandı mı?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Andorra ile yapacağı müsabakayı yönetecek hakem açıklandı.

Türkiye Andorra maçı hakemi kim?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıların, H Grubu beşinci maçında Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan Donald Robertson düdük çalacak.

Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy olacak.

Türkiye, elemelerde geride kalan dört maçta topladığı 9 puan ve averajla Fransa'nın ardında ikinci sırada bulunuyor.

Türkiye Andorra maçı ne zaman saat kaçta hangi saatte?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:23
  1. Türkiye Andorra maçı hakemi kim?
  2. A Milli Futbol takımı
  3. 2020 avrupa futbol şampiyonası elemeleri
  4. Andorra

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Netanyahu seçimleri kazanmak için Filistinlilerin haklarını yok sayıyor
    1. GRAFİKLİ - Netanyahu seçimleri..
    2. Erdoğan: "Kapıları açmak zorunda..
    3. 35 senedir tüm zorluklara rağmen..
    4. Erdoğan: "Hedefimiz Suriyeli..
    5. Başkan Şahin, spor kulübü tesislerini..
    6. Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar..
    7. AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları..
    8. Ağustos ayı açlık-yoksulluk rakamları..
    9. “Dijital Dönüşüm Uzmanlığı..
    10. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10..
    11. (Özel) Kanlar içinde işyerine sığınan..
    12. Güzeloğlu’ndan ilaçlama birimine..
    13. Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na..
    14. Liseli Julia’nın ölümüne sebep olan..
    15. Karabük’te FETÖ/PDY operasyonu
    16. İl Milli Eğitim Müdürü Gün, seminer..
    17. Otele giren sevimli ayı, yoğun..
    18. Lapseki’de hırsızlık zanlısı tutuklandı
    19. Döviz kurları
    20. Dink cinayeti davası
    21. İzmir, fuara hazırlanıyor
    22. Niloya Kahramanmaraş Piazza’da
    23. Doğu Ekspresi’yle masalsı yolculuk..
    24. Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı
    25. Gasp zanlısını yakalayan mahalle..
    26. 7 yaşındaki İklim’in korkunç ölümü
    27. Modern ahır projeleri yükselmeye devam..
    28. İEF’de Menderes rüzgarı
    29. İnşaat işçisi elektrik akımına..
    30. Sason Devlet Hastanesi inşaatı hızla..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe