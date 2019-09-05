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Türkiye Andorra maçı biletleri ne kadar?

A Milli Futbol Takımı cumartesi günü 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Andorra ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelenin biletleri hakkında tüm detaylar haberimizde gizli. Peki, Türkiye Andorra maçı biletleri ne kadar?

05 Eylül 2019 Perşembe 11:16
Türkiye Andorra maçı biletleri ne kadar?

A Milli Futbol Takımı cumartesi günü 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Andorra ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelenin biletleri hakkında tüm detaylar haberimizde gizli. Peki, Türkiye Andorra maçı biletleri ne kadar?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında A Milli Futbol Takımımız ile Andorra karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Peki, Türkiye Andorra maçı biletleri ne kadar?

İşte, Türkiye Andorra maçı bilet fiyatları?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasına gösterdikleri ilgiden dolayı tüm futbolseverlere teşekkür edildi.

Öte yandan, açıklamada, sınırlı sayıda kale arkası loca koltuğu satışlarının ise devam ettiği belirtilerek, ay-yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverlerin, bilet gişelerinden TC Kimlik numaraları ile loca koltuğu satın alabileceği ifade edildi.

Türkiye-Andorra müsabakasının loca koltuk fiyatının ise 250 lira olduğu aktarıldı.

 

Türkiye Andorra maçı ne zaman saat kaçta hangi saatte?

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:16
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