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Sağlık Bakanlığı Almanya’da üç tane hastane alacak

Sağlık Bakanlığı, Almanya’da 3 hastanenin satın alımıyla ilgi çalışmaların görüşme aşamasında olduğunu bildirdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:32
Sağlık Bakanlığı Almanya’da üç tane hastane alacak

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Almanya’da 3 hastanenin satın alımıyla ilgi çalışmaların görüşme aşamasında olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanlığı, Almanya’dan hastane satın alınmasına yönelik haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, şu an için gerçekleşmiş bir satın alma işleminin bulunmadığına vurgu yapılırken “Haberlerde yer alan 3 özel hastanenin alımı ile ilgili çalışmalar görüşme aşamasında devam etmekte olup, henüz net bir sonuç elde edilememiştir” ifadeleri kullanıldı.
Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Yaşar Bilgin ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın yaklaşık 2 yıldır Almanya’da özellikle ülkede yaşayan Türklerin sağlık imkanlarını daha da iyileştirmek için hastane alma girişiminde bulunduğunu söyledi.
Bunun için değişik yerlerde görüşmeler yapıldığını dile getiren Bilgin, “Almanya’da bir hastane zinciri satışa çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı bu 3 hastaneyi almak için başvurdu, biz de destek veriyoruz. Şu an prosedür devam ediyor ve bu prosedürün sonuçlanması bekleniyor” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:32
  1. Sağlık Bakanlığı

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