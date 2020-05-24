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Ekonomi

Türkiye Almanya, Fransa ve İtalya'yı solladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye'nin Almanya, Fransa, İtalya'dan daha iyi durumda olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 03:57:00 -
Türkiye Almanya, Fransa ve İtalya'yı solladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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