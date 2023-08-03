Bu veriler ders olsun! Türki̇ye maalesef Avrupa’da bi̇ri̇nci̇!

Yapılan araştırmalara göre, Türk halkı 5 dakikada bir akıllı telefonuna bakıyor. Bu oranlara baz alındığı takdirde Avrupa'da ülkeleri arasında birinci sıradayız. Türkiye günün büyük bir kısmını telefonlara ayırıyor. Yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcıları günde yaklaşık 150 kez telefona bakıyor. 5 dakikada bir elimize alıyoruz Bu veriye göre akıllı telefonların her 5 dakikada bir elimizde olduğunu gösteriyor.

Türk halkı ayda 549 dakika telefonda konuşuyor. Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada Araştırmalardaki verilere göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında akıllı telefon kullanım süresinde birinci sırada yer alıyor. Günlük 5 saatten fazla telefon kullanıyoruz Türkiye’de günlük telefon kullanım süresi ise 5 buçuk saat olarak kayıtlara geçti. Bu süre de OECD ülkelerinin üzerinde bir zamana tekabül ediyor.