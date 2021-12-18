Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Fransız basınında!

İstanbul, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Fransız basınında yer alan haberlerde, zirveye geniş yer ayrıldı. Le Monde, toplantının Afrika'da Türk atılımını vurguladığını yazdı. Haberde, kıta liderlerinin katıldığı zirvede, Ankara'nın son yıllarda oluşturduğu ekonomik, güvenlik ve kültür alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin tartışıldığı belirtildi.

Ticaret 5 kat arttı

Etkinliğin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Kıtayla ticaretin 2003 yılından 2020 yılına kadar olan süreçte beş kat artarak 25.3 milyar dolar seviyesine yükseldiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin Afrika'da 43 büyükelçiliği var

Ankara'nın Afrika'nın 43 ülkesinde büyükelçiliğinin bulunduğu, Türk Hava Yolları'nın kıtadaki 61 şehre uçuş gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin bölgeye yatırımları

Radyo ağı RFI, Türkiye'nin Afrika Birliği ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerde yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu. Sağlık, tarım ve eğitim konularının da zirve boyunca gündemde yer aldığı belirtilerek, "Yatırımlar unutulmuyor. Türkiye, insani yardım ve eğitimin yanı sıra işletmelerini teşvik ediyor. (Erdoğan'ın) Kıtaya yaptığı son gezi sırasında, yalnızca Nijerya ve Angola ile enerji, tarım ve aynı zamanda savunma konularında en az 15 anlaşma imzalandı." denildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı liderlerin kalbini kazandı"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda Afrikalı liderlerin kalbini kazandı." ifadesi kullanılan haberde, "Batılı yaklaşımı reddetmeyi ve kıtayı ayrımcılık yapmadan kucaklamayı düzenli olarak dile getiriyor. Hedefe ulaşan bir konuşma." ayrıntısına yer verildi.

SİHA

Türkiye'nin Afrika'da 19 askeri ataşesinin ve Somali'de bir üssünün bulunduğu, aynı zamanda Libya'da varlık gösterdiği ifade edildi.

"Son zamanlarda Ankara, özellikle SİHA'larını öne çıkarıyor. Silah satışları artıyor. Etiyopya'ya 2021'de yaklaşık 95 milyar dolara karşılık 2020'de sadece 235 bin dolarlık ekipman satıldı. Angola, Çad ve Fas ile de ilerleme aynı düzende devam ediyor." denildi.

"Erdoğan egemenliklerine müdahale etmiyor"

France Info, Türkiye'nin Afrika kıtasında etkisinin arttığını okurlarına duyurdu. İstanbul'da düzenlenen zirvenin, bunun bir yansıması olduğunun altı çizildi.

Journal of Africa'da yayınlanan ve Erdoğan'ın politikasının güçlü noktasını oluşturduğuna işaret edilen yazının "Türk Devlet Başkanı, asla Afrika devletlerinin egemenliğine müdahale etmiyor." bölümü aktarıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrika'da nereye gitsem herkes bana SİHA'lardan bahsediyor." şeklindeki sözü hatırlatıldı. Bayraktar TB2'lerin büyük bir etki oluşturduğu kaydedildi.