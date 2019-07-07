Türkiye ABD'nin tahtını sallayacak

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim çeşitlerinden biri olan kirazda bu yıl 78 bin ton ihracat hedefleniyor. Birlik olarak Türkiye'nin üretimdeki üstünlüğünü ihracata da yansıtmayı amaçladıklarını belirten Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, bu yıl kiraz ihracatında sıçrama yapılmasına neden olacak Çin pazarına ilk kez girildiğini söyledi.

1.3 milyar nüfusu olan Çin’in kiraz başta olmak üzere yaş meyve sebze ihracatı için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Yazgan şunları söyledi:

“Çin’e ihracat yapmak bizim en büyük hayalimizdi ve bunu sonunda gerçekleştirdik. Çin’e bu yıl 171 ton kiraz ihraç ettik. Çok güzel dönüşler aldık. Türk kirazından övgüyle bahsediyorlar. Önümüzdeki yıllarda herhangi bir sorun yaşamazsak kiraz üretimimizin tamamını satabileceğimiz bir pazar haline geleceğine inanıyoruz. Çin pazarına kirazla girdik ama bununla yetinmeyeceğiz. Portakal ve limon ihracatını bu pazara sokmak için çalışacağız. Narenciye üretimimizin yüzde 60’ını Çin’e satabiliriz. Çin pazarının bizim ihracat hedeflerimizi de revize ettireceğini düşünüyorum. Bu pazarda kalıcı olabilirsek 2.3 milyar dolar olan Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatımızı, 5 milyar dolara yükseltebiliriz diye düşünüyorum.”

ABD-Çin gerginliği Türk kirazına yaradı

Uzak Doğu pazarına Çin’le giriş yaptıklarını belirten Senih Yazgan, “Uzak Doğu pazarına Çin’den giriş yapmış olmak bizi mutlu ediyor. Çin pazarına Japonya, Tayvan’ı da dahil edebilirsek bu pazarlardaki meyve sebze taleplerine yetişemeyebiliriz. ABD’nin Çin’e 13 bin 560 ton kiraz ihracatı var. ABD-Çin arasındaki gerginlik ticarete de yansıdı. ABD’nin kiraza ek vergi koyması Çin’in gözünde Türk kirazını avantajlı hale getirdi. Bu fırsatı değerlendirebilirsek pazardaki en büyük rakibimiz olan ABD’nin pazarını elinden alabiliriz. Türkiye’nin Çin’e açılabilmesi için Türk Hava Yolları’nın kargo seferleri koyması ya da özel hava kargo şirketlerinden tedarik etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer ülkelerden uçak kiralanmasının yolu da açılabilir” dedi.