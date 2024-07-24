Türkiye, ABD Kongresi'ndeki alçaklığa tepki gösterdi
Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Washington DC'de ABD Kongresi'nde senatörler tarafından çılgınca alkışlanmasına Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu onur konuğu olarak çağrıldığı ABD Kongresi'nde kürsüde konuşma yaptığı sürece, dakikalarca alkışlandı. ABD'deki skandala Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.
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