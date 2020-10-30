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Ekonomi Türkiye 2021'de 387 fuara ev sahipliği yapacak
Ekonomi

Türkiye 2021'de 387 fuara ev sahipliği yapacak

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:42:38 -
Türkiye 2021'de 387 fuara ev sahipliği yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde gelecek yıl 143'ü uluslararası olmak üzere 387 fuar organize edilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) 2021 yılı fuar takvimi belirlendi.

Buna göre, Türkiye genelinde 143'ü uluslararası olmak üzere 387 fuar düzenlenecek. 2021'in en yoğun fuar programı ilkbahar ve sonbahar aylarında olacak. Martta 61, nisanda 37, ekimde 56, kasımda 53 fuar düzenlenecek.

Yurt içinde en fazla sayıda fuar düzenlenecek iller, İstanbul (227), İzmir (25), Antalya (17) ve Bursa (17) olacak.

Takvimde öne çıkan beş sektör ise tarım ve hayvancılık (46), gıda (32), eğitim (30), inşaat malzemeleri (27) ve mobilya (23) oldu.

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