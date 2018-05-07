Türkiye 2. sıraya yükseldi

Düzce Valiliği'ni ziyaret eden Eroğlu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, burada Vali Zülkif Dağlı ve yerel yöneticilerle toplantı yaptı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özlü, Bakan Eroğlu'nu Düzce'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından daha önce ihalesi ve yer teslimi yapılan 9 projenin temel atma törenini gerçekleştireceklerini kaydetti.

''ELİMİZ BOŞ GELMEDİK''

Bakan Eroğlu'da Düzce'ye karşı ayrı bir sevgisi olduğunu aktararak, "Melen Barajı dolayısıyla da burası bizim için önemli. Ben buraya her gelişte müjde verdim, elimiz boş gelmedik. Bugün de heybemiz dolu geldik. Bugün toplam maliyeti 259 milyon lira olan 9 tesisin temel atma törenini yapacağız." diye konuştu.

Hükümet olarak kente büyük destek verdiklerini söyleyen Eroğlu, geçen yıl sonuna kadar Düzce'ye 8 milyar lira, bu yıl da 10 milyar lira destek verildiğini belirtti.

''BÜYÜK BİR MESAFE KAT ETTİK''

Bakan Eroğlu, Düzce'ye 390 milyon liralık yatırım yaptıklarına işaret ederek, "Ormanlara arıcılar sokulmazdı, biz hükümetimiz döneminde bunu tamamen kaldırdık. Her şey millet için, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla arıcılara destek verme talimatını verdim. Bal ormanı kuracağımızı söyledik. Üreticilere yeri hazırladık, ağacını diktik ve arıcılara teslim ettik. Bu sayede Türkiye dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldi. Çok kısa zamanda Türkiye ikinci sıraya yükseldi. Büyük bir mesafe kat ettik. Buna ilk defa Düzce Yığılca'dan başladık." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Eroğlu ve Özlü, birbirlerine Yığılca ilçesinde kurulan ve kendi adıyla satışa sunulan Balköy balından ikram etti.

Konuşmaların ardından Eroğlu, Yığılca ilçesindeki bin 962 dekar alana sahip Yılançatı Kanyonu Tabiat Parkı'nın adını Geyikli Kanyonu olarak değiştirerek alanını 2 bin 666 dekara çıkaran imzayı attı.