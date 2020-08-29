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Spor Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Spor

Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 20:52:30 -
Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
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