Milyonlarca kişi gün içerisinde sık sık internette ‘Türkiye’ kelimesini araştırıyor. Vatandaşlar Türkiye’de yaşanan son dakika olaylarını, milli maçları, e devlet şifresini, yaşanan son depremleri araştırıyor. Peki, Türkiye’nin nüfusu kaç?

Türkiye'nin nüfusu kaç?

Vatandaşlar sık sık internette Türkiye’nin nüfusunu araştırıyor. 2019 verilerine göre Türkiye’nin nüfusu 82 milyon.

Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?

Pek çok kişi internette cumhuriyetinin ne zaman ilan edildiğini araştırıyor. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi.

Türkiye cumhurbaşkanları | Cumhurbaşkanları listesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı bilindiği gibi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanlığı listesini merak edenler “Türkiye’nin cumhurbaşkanları listesi” konusunu inceliyor. İşte, Cumhurbaşkanları listesi:

Mustafa Kemal

İsmet İnönü

Celal Bayar

Cemal Gürsel

Cevdet Sunay

Fahri Korutürk

Kenan Evren

Turgut Özal

Süleyman Demirel

Ahmet Necdet Sezer

Abdullah Gül

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kim? | TBMM Başkanı kim?

Türkiye Millet Meclisi Başkanı’nın kim olduğu zaman zaman internette araştırılıyor. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’tur.

E devlet şifresi nasıl alınır? | E devlet giriş

E devlet üzerinden pek çok önemli işlem yapılmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde e devlet üzerinden yapılan işlemlerin sayısı da arttı. E devlet şifresi PTT şubelerinden temin edilmekte. Şifre alındıktan sona sisteme giriş sırasında dolduracağınız bilgiler sayesinde şifrenizi unutmanız durumunda şifre sıfırlayabiliyorsunuz. Bu da şifrenizi unuttuğunuzda yeniden PTT’den şifre almaya gerek olmadığını gösteriyor. Yurt dışında yaşayanlar ise elçilik veya konsolosluktan e devlet şifrelerini temin edebiliyor.

Türkiye'de son durum

Türkiye’de yaşanan sıcak haberleri takip etmek isteyenler haberlere en hızlı şekilde nasıl erişebileceklerini araştırıyor. Bunun için “yeniakit.com.tr” internet sitesini ya da uygulamasını kullanabilirsiniz.

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Türkiye son durum haberleri | Türkiye haberler

Türkiye’de her dakika sıcak yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerinden, yerel haberlere kadar son dakika haberlerine yeniakit.com.tr’den hızlıca ulaşmanız mümkün.

Yeni Akit Gazetesi uygulama indir

Yeni Akit Gazetesi haberlerine internetten takip edebileceğiniz gibi uygulamadan da izleyebilirsiniz. Yeni Akit Gazetesi uygulamasını Play Store ve ya App Store’den indirebilirsiniz.

Türkiye koronavirüs tablosu son durum

Koronavirüs salgını 2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıktı. Tedbirlerin yetersiz kalması ve seyahatler aracılığıyla salgın tüm dünyaya yayıldı. Salgın sebebiyle dünya genelinde her gün binlerce insan yaşamını yitiriyor. Türkiye Koronavirüs son durumu çok sık araştırılıyor. Koronavirüs son durum tablosu her akşam 19.00-20.00 civarından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyadan paylaşılıyor.

KORONAVİRÜS GÜNCEL TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye haritası

Gün içerisinde Türkiye’de 3D dolaşmak isteyenler ile Türkiye haritasını incelemek isteyenler sık sık “Türkiye Haritası” konusunu araştırıyor. Türkiye haritasını Google Map ya da Google Earth üzerinden inceleyip sokaklarda 3D-2D olarak dolaşabilirsiniz.

Türkiye hava durumu

Hem Türkiye’de yaşayanlar hem de ülkemize ziyarette bulanacaklar internette “Türkiye hava durumu” konusunu inceliyor. Hava durumunu arama motorlarından inceleyeceğiniz gibi mgm.gov.tr ya da mobil cihazlarınızdaki programlardan takip edebilirsiniz.

Türkiye son depremler

Türkiye bilindiği gibi bir deprem ülkesi. Her gün milyonlarca kişi internette nerede kaç şiddetinde deprem olduğunu araştırıyor. Son depremlere şiddetlerini Kandilli Rasathanesi ve AFAD internet sitelerinden ulaşmanız mümkün.

Türkiye Yunanistan

Türkiye ile Yunanistan arasında son haftalarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar Türkiye-Yunanistan son durum şeklinde internette araştırmalar yapıyor. İki ülke arasındaki sıcak gelişmeleri internet sitemizden takip edebilirsiniz.

Türkiye milli maç | Milli maç ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle futbola verilen ara sona erdi. Futbolseverler A Milli Futbol Takımımızın maçlarını, aldığı sonuçları ve fikstürünü merak ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı hakkında son gelişmeleri ve fikstürü tff.org milli takım bölümünden öğrenebilirsiniz.

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