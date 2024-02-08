Türkiye 112 ve UMKE çalıştayı cumartesi başlıyor

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği, Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ve saglikciyiz.com.tr iş birliği ile 10 Şubat 2024 Cumartesi günü Türkiye 112-UMKE çalıştayı başlıyor. Oturum başkanlıklarını, alanında uzman hocalardan oluşturulan bilimsel kurulda toplam 15 ana başlıkta 112’nin ve UMKE’nin sorunları tartışılacak. Türkiye’de ilk kez yapılacak olan çalıştay, 112 acil servisler ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) bakımından sağlık çalışanlarının özlük haklarının çalışma şartlarının ve sosyal hakları konusunda yetkililere yol gösterici olacak.

Öte gösterdiği performans ve başarılarıyla vatandaşın gönlünde yer edinen Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum da çalıştaya katılarak istişare ve önerilerde bulunacak.

Acil müdahalenin önemi büyük

Sağlık Politikaları Derneği Genel Başkanı Musa Akan, “Çalıştayımızın açılış konuşmalarını önceki dönem Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ yapacak olup Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, Afet ve Acil Daire Başkanlarımız, İllerimizin İl Sağlık Müdürleri, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanları, İl Ambulans Servisi Başhekimlerimiz katılım sağlayacak. Alanında birbirinden değerli hocalarımızın ve sağlık profesyonellerinin katılacağı çalıştayımızda birincil amaç; deprem kuşağında bulunan ülkemizde Acil ve Afet durumlarında yapılması gerekenlere dikkat çekmek, durum analizlerini yaparak var olan problemlere çözüm önerileri getirmektir” ifadelerini kullandı.

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