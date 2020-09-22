Turkish Cargo’dan rekor büyüme

Türk Hava Yolları’nın başarılı hava kargo markası Turkish Cargo, küresel havacılık sektörü için zorlu geçen pandemi döneminde güçlü bir yükseliş kaydetti. Bayrak taşıyıcı hava kargo markası Turkish Cargo, 2020’nin ilk yarısında her 20 hava kargodan birini taşıyarak, özel kargo taşımalarında yüzde 67 oranında büyürken, küresel pazar payını da yüzde 3,9’dan yüzde 5,4’e çıkardı. küresel köprü vazifesi gördü Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelerin sınırlarını uzun bir süre kapattığı ve uçuş yoğunluğunun yüzde 90 oranında azaldığı ilk 6 ayda, global hava kargo pazarı da yüzde 28 oranında daraldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aynı dönemde Turkish Cargo gıda, medikal ürün ve ilaç taşımaları ile dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarını güçlü bir şekilde sürdürdü ve rekor seviyede büyüme sağladı. Filosunda bulunan kargo uçaklarına ek olarak, Türk Hava Yolları’nın geniş gövde yolcu uçaklarını da kargo taşımalarında değerlendiren başarılı marka, uluslararası tedarik zincirinin aksamaması adına küresel bir köprü vazifesi gördü.”

30 bin ilaç 10 bin ton medkal taşıdı

Global hava kargo operasyonlarının yüksek standartta yapılabilmesi için, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından oluşturulan; eğitim, değerlendirme ve validasyon süreci sonunda; ‘’CEIV Pharma’’ sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, 1 Şubat – 31 Ağustos arasında, 30 bin tona ilaç ve 10 bin tona yakın medikal ekipman taşıması gerçekleştirirken, sadece haziran ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla 1100’den fazla sefer düzenledi.