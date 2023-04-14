Türkgözü Gümrük Kapısı’nda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi!

Ülkemize giriş yapmak üzere Gürcistan’dan Türkgözü Gümrük Kapısı’na gelen, yabancı uyruklu şahsın sürücülüğünü yaptığı bir araç risk analizi kapsamında yakın takibe alındı. Yurda kaçak eşya sokabileceğinden şüphelenilen araç gümrük tescil işlemlerinin akabinde x-ray taramasına sevk edildi. Tarama neticesinde aracın bazı bölgelerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine fiziki arama başlatıldı.



Gümrük Muhafaza ekiplerinin arama hangarına aldığı araç, şüpheli görülen bölgeler başta olmak üzere detaylı bir şekilde kontrole tabi tutuldu. Gerçekleştirilen aramada, şüpheli görülen bölgeler olan araç kapılarının iç kısmındaki boşluklarda ve bagaj döşemelerinin içlerinde zulalanmış vaziyette çok sayıda nikotin keseciği, elektronik sigara ve elektronik sigara tütünü bulunduğu tespit edildi. Bir bir ortaya çıkarılan kaçak eşyalar arasında özellikle nikotin kesecikleri ekiplerin dikkatini çekti. Bunun üzerine eşyalar ayrıca dedektör köpekler marifetiyle kontrole tabi tutularak narkotik yönden de inceleme gerçekleştirildi.



Yürütülen operasyon neticesinde 3000 adet nikotin keseciği, 100 adet elektronik sigara ve 100 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili Posof Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Ağızdan alınarak kullanılan nikotin kesecikleri tükürük yoluyla hızlıca emilip beyni çok çabuk uyardığı için kullananlarda nikotin bağımlılığını artırabileceği ihtimali uzmanlar tarafından ifade ediliyor.