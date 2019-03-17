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Türkeş'ten Mansur Yavaş'a destek!

MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, skandallarla gündemden düşmeyen illet ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a destek verdi.

17 Mart 2019 Pazar 13:09
Türkeş'ten Mansur Yavaş'a destek!

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, bir internet haber sitesi tarafından düzenlenen yemeğe katıldı. 

"YAVAŞ'IN YANINDAYIZ"

DHA'nın haberine göre, yemeğe katılanlardan biri olan MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, Mansur Yavaş'a desteklerini göstermek için yemeğe katıldığını bildirdi. Türkeş, "Mansur Bey bize babam Alpaslan Türkeş'in emaneti. Kendisini çok eskiden beri tanıyoruz. Kendisi hiç çizgisinden sapmamış bir ülkücü. Ben de Alpaslan Türkeş adına, kendisine vefa gösterme adına buradayım. Alparslan Türkeş'in adını yasaklayanlara inat, kendisinin yanındayız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:09
  1. Ahmet Kutalmış Türkeş
  2. Mansur Yavaş
  3. Alparslan Türkeş
  4. Tuğrul Türkeş
  5. Ankara

YORUM YAZ

  • Muhammed KùrdiyMuhammed Kùrdiy32 dk önce
    Evlat yetiştirmek zordur.hele islami yaşayan onla amel eden ve vatan sevgisi olan.anlayana.

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