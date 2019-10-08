Türker Ertürk'ün hükümeti hedef alan yazısına vatandaştan kapak gibi cevap

yeniakit.com.tr Karanlık Oda TV'de köşe yazıları yazan Emekli Oramiral Türker Ertürk, "Genelkurmay'ın Doğu Akdeniz yazılarını hükümet ne yanıt veriyordu" başlıklı yazısında hükümeti hedef alan açıklamarda bulundu.

Hükümetin Türkiye'deki sorunlara çözüm bulamadığını hatta sorunun çözümündeki en büyük engel olduğu hezeyanında bulunan Ertürk, Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan durumdan da AK Parti'yi sorumlu tuttu.

Esed ile masaya oturulmalı

Hükümetin yanlış bir politika izlediği söyleyen Ertürk, Suriye'de yaşanan savaşa Türkiye'nin odun taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin Suriye'de yaşanan insanlık dramına kayıt kalması gerektiğini aktaran Ertürk, savaşı bitirmenin yolunun halkını katleden Esed ile masaya oturmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin huzur ve barışı tesis etmek amacıyla terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmeyi planladığı operasyona da karşı çıkan Ertürk, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde egemenlik alanı peşinde koşmaması gerektiğini belirtti.

Güvenli bölgeden vazgeçilmeli

Ertürk ayrıca Türkiye'nin derhal güvenli bölge girişiminden vazgeçmesi gerektiğini de dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğini yok saydığı saçmalıklarında bulunan Ertürk, İsrail, Msır, Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin yürüttüğü sondaj faliyetlerini de görmezden gelerek Doğu Akdeniz konusunda hükümetin yanlış bir politika izlediği söyledi.

Ertürk Doğu Akdeniz meselesinde yapılması gerekenleri ise şu şekilde sıraladı;

1. Doğu Akdeniz çanağında herkesle kavgalı olma durumu bitirilmeli,

2. Hamas ve İhvan aşkından vazgeçilmeli,

3. Sisi liderliğindeki Mısır’la masaya oturulmalı, yumuşama sağlanmalı ve iş birliği yapılmalı,

4. Libya iç savaşında aktif taraf olma durumuna son verilmeli,

5. İsrail’le yumuşama sağlanmalı ve iş birliği yapılmalı,

6. Antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) kokan söylemlerden vazgeçilmeli, güçlü Yahudi Diasporası vasıtası ile ülkemizin çıkarlarına zarar veriliyor,

7. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) paylaşımı konusunda Türkiye’yi satmayan Türkiye’siz masaya oturmayan Suriye ile derhal barış yapılmalı,

8. MEB ilan edilmelidir.

Ertürk'e kapak gibi cevap

Türker Ertürk'ün içi boş ve hezeyanlarla dolu bu yazısına Ahmet Fatih Kutluk isimli vatandaştan kapak gibi bir cevap geldi.

Ahmet Fatih Kutluk isimli vatandaş yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Sn Yazarımız kısaca şöyle diyor "ABD destekli darbeci Sisi ile ilişki kur, Yahudi diasporasına boyun eğ, Suriye'de terör ile mücadele de pasif ol böylece ABD Suriye politikalarına (BOP) hizmet et, 40 yıldır PKK'nın, DAEŞ'in, yüzlerce terör gurubunun lojistik, stratejik, insan kaynağı olarak himayecisi olan, uçağımızı düşüren, sınır kapılarından bomba yüklü araçlar gönderen Esed ile aynı yatağa gir, güçlünün yanında ol vs vs.vs." Bu zat gerçeklerden kopup iyice savruldugu bu son yazısı ile kamikaze fetöcülere dönmüş vaziyette. Mürted diyemeyeceğim bu zatın durumu farklı.

Bu zat devkete halkın mesru iradesine iftira atarak saldırıyor. Sn beyefendinin bu sistemli iftira saldırılarını ne terör örgütlerine nede sömürgecilere karşı yaptığını göremiyoruz hele hele mücadelenin dozunu arttırdığımız şu günlerde, bu durum onun düşman saflarında konumlandığının işareti. İki önceki yazısında isim vermeden HDPKK ve diğer terör fraksiyon ları ile çok daha sıkı siyasi ittifak kurulmasını telkin ediyordu. Neden? Devleti Hükümeti mücadelesini ve halk iradesini yıkmak için.Mürted diyemiyorum çünkü zaten aynı saflarda degilki ihanet etsin. En kötüsü ise düşmanlığına saldırganlığına ezber,slogan,içi doldurulmamış cümleler kullanarak Mustafa Kemal Atatürk'üde alet etmesi. Bu ülke dışardan yıkılamaz asla yıkılmadı her zaman içeriden yıkıldı. Bunların Fetö, PKK, Kapitalizm düşmanı oldukları izlenimi veren kıyafetlerine kariyerlerine aldanmayın kitlelere yazdıkları, söyledikleri kimlere hizmet ediyor ona bakın."

Öte yandan yazılan yorumla ağzının payını alan Türker Ertürk'ün Oda TV'nin yorumu yayınlamasına tepki gösterdiği iddia edildi. Eleştirel yorumları pek yayınlamayan Oda TV'nin Türker'i madara eden bu yorumu yayınlaması "Oda TV artık Ertürk'ün yazılarını yayınlamak istemiyor" şeklinde yorumlandı.