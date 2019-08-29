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Türkeli’nin Helaldı’sını ‘çöp’ aldı götürüyor

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Helaldı köyünün çöp sıkıntısı çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız ediyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:04
Türkeli’nin Helaldı’sını ‘çöp’ aldı götürüyor

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Helaldı köyünün çöp sıkıntısı çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız ediyor.


Köy halkı tarafından çöpün döküldüğü alan yola 10 metre, denize ise 30 metre uzaklıkta bulunuyor. İlaçlardan kimyasala, yiyecek artığına ve kesilen hayvan birikintilerine kadar her türlü atığın biriktiği alandaki çöplerin zaman zaman karışık şekilde yakılarak yok edilmeye çalışıldığını anlatan köy sakinleri, yapılan bu işlemin çevreye ve doğaya verdiği zararın büyük olduğunu belirttiler. Köy sakinleri, çöp sorununa karşı ellerinde pankartlarla sokaklara çıktı.


Köy sakinlerinden Şirvan Ünal yaptığı açıklamada, “Defalarca uyarılar yaptık, bu çöplüğe bir düzen verilmesini, burasının uygun olmadığını söyledik. Ama değişen bir şey olmadı. Yaşam alanımızla dip dibe bir yerde toplanan çöplerin yaydığı koku, oluşturduğu pislik bizi hasta edecek. Çocuklarımızı her dışarı çıktığında uyarıyoruz ‘oraya gitmeyin’ diye. Kimyasal atık da var, hayvan kellesi de. Bir de yakılarak yok edilmeye çalışılıyor. Köyün, belediyenin yetkilisini geçti bu olay, artık Sinop’un yöneticilerine taşımaktan başka çaremiz kalmadı” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:04
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