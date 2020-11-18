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Aktüel Türkçenin öncülerinden Aşık Paşa, Kırşehir'de anıldı
Aktüel

Türkçenin öncülerinden Aşık Paşa, Kırşehir'de anıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:40:31 -
Türkçenin öncülerinden Aşık Paşa, Kırşehir'de anıldı

KIRŞEHİR (AA) - Türkçenin öncülerinden kabul edilen, 13. yüzyılda Arapça ve Farsçaya karşı eserlerini Türkçe yazan Aşık Paşa, memleketi Kırşehir'de anıldı.

Kırşehir Şairler ve Yazarlar Derneği (KIYŞAD), Aşık Paşa'nın adını taşıyan mahalledeki türbesinde anma etkinliği düzenledi.

Maske ve mesafe tedbirleriyle türbeyi ziyaret eden şair ve yazarlar, dua etti.

Derneğin başkanı Erol Kılıç, burada yaptığı açıklamada, her yıl kasım ayında uluslararası şiir şöleniyle Aşık Paşa'yı andıklarını belirterek, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sade bir anma etkinliği düzenleyebildiklerini söyledi.

Aşık Paşa'nın 13. yüzyılda Türkçenin öncülerinden olduğunu ve ünlü "Garipname" adlı eserini Türkçe yazdığını hatırlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Türkçenin hor görüldüğü, Türkçe şiirler yazılamaz denildiği bir çağda bu milletin sevinçlerini, kederlerini, sevdalarını ve yaşantılarını Türkçe kaleme alan tasavvuf şairinin adıdır Aşık Paşa. Garipname adlı eserini gelecek nesillere bırakmış ve Türkçenin unutulmasının, horlanmasının ve başka dillerin etkisinde kalarak yok olmasının önüne geçmiştir. Dernek olarak her sene kasım ayında gerçekleştirmiş olduğumuz Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şölenimizi, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi maalesef gerçekleştiremiyoruz."

Kılıç, şölenin yerine şiir yarışması düzenlediklerini ifade ederek, "Bu yarışmaya Türkçe konuşan, yazan ve düşünen her şair katılabilecektir. Yarışmada dereceye giren şairlerimizi 2021 yılında yapmayı arzu ettiğimiz Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni'ne davet ederek, değerli Kırşehirlilerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Yarışma ile ilgili detayları ileriki günlerde basınımız ve bütün şairlerle, derneğimizin sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşacağız." diye konuştu.


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