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Turkcell'e idari para cezası

Rekabet Kurulunca, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 91,9 milyon lira idari para cezası verildi

15 Ocak 2019 Salı 15:11
Turkcell'e idari para cezası

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 91,9 milyon lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin, distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine ilişkin yürütülen ek çalışma sonuçlandırıldı.

Rekabet Kurulunca, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin kontörlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek rekabeti ihlal ettiği kararına varılarak, teşebbüse idari para cezası verilmesi benimsendi.

Bu kapsamda Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye 91 milyon 942 bin 343,31 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:11
  1. İdari para cezası
  2. Rekabet Kurulu
  3. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ

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