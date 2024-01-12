Turkcell’den veri güvenliği endişelerine karşı BiP kullanma çağrısı

Ali Taha Koç, veri güvenliği açısından BiP’in önemine işaret ederek, “BiP şu anda 192 farklı ülkede kullanılıyor. Biz BiP’i Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak dediğimiz için kurduk” dedi. Koç, “Vatandaşlarımızın verilerini veri güvenliği anlamında Türkiye’de tutmamız hem milli güvenlik hem de geleceğimiz için çok değerli. Bu bağlamda baktığımız zaman BiP’in vatandaşlarımız tarafından daha fazla kullanılmasını istiyoruz” diye konuştu.