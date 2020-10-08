Turkcell'den tersine beyin göçüne destek

İSTANBUL (AA) - Turkcell, hayata geçirdiği Yıldızlar Geri Dönüyor projesiyle, yurt dışında yaşayan Türklere, şirket bünyesinde kendilerine uygun olan pozisyonlara başvuru yapmaları çağrısında bulunuyor.

Turkcell'in açıklamasına göre, tersine beyin göçünü destekleyen şirket, gelecek dönemde kapılarını yurt dışındaki Türk profesyonellere açıyor.

Turkcell İnsan Kaynakları, 2020 İşe Alım Stratejileri kapsamında başlattığı Yıldızlar Geri Dönüyor projesiyle yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına şirkette kendilerine uygun olan pozisyonlara başvuruda bulunma çağrısı yaptı.

Yakın zamanda TBMM'ye sunulan "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile 5746 sayılı Kanun kapsamında esnek çalışma modeliyle çalışacak Ar-Ge çalışanlarına genişletilmiş teşvik ve avantajlar sağlanması planlanıyor. Teklifin yasalaşmasıyla Türkiye'deki beyinlerin yurt dışı kaynaklı şirketler yerine, evden çalışma modeliyle Türkiye'de istihdam edilmeleri hedefleniyor.

Turkcell İnsan Kaynakları departmanı, geçmiş dönemlerde yurt dışında katıldığı kariyer fuarları aracılığıyla sağladıkları geniş iletişim ağının yanı sıra uluslararası kariyer platformları ve mevcut çalışanların yurt dışı bağlantıları üzerinden de "yıldız" profesyonellere ulaşmayı hedefliyor.

Yıldızlar Geri Dönüyor projesi kapsamında adaylarda, "yurt dışında yaşıyor olmak, en az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak, lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmak, yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısına sahip olmak ve teknoloji trendlerini yakından takip etmek" gibi özellikler aranıyor.

- "Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz"





Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, projeyle, yurt dışında yaşayan "yıldız" profesyonellere sağladıkları eşsiz imkanlarla ülkelerine dönmeleri için fırsat sunduklarını bildirdi.

Proje vasıtasıyla Türkiye'nin fikri sermayesine, geleceğine büyük bir yatırım yaptıklarını kaydeden Demir, "Yurt dışındaki vatandaşlarımıza Türkiye'nin sahip olduğu yerli ve milli kaynaklarla, farklı alanlarda çalışmak için çekici bir konumda olduğunu hissettirmek istiyoruz. Projemizle tersine beyin göçünü canlandırarak, ekonomimize katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." yorumunu yaptı.

Demir, esnek çalışma modeliyle birlikte teknoloji şirketlerinin dünyanın her yerinden beyinleri yetenek havuzlarına katmaya çalıştıklarını belirterek, "Esnek çalışma modeli teknoloji sektörü çalışanları için aranan bir kriter haline geldi. Bu beyinlerin kaybının önlenmesi için TBMM'ye sunulan kanun teklifi son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.





- "Ar-Ge personeline teşvik ve avantajlar getirecek"





Serhat Demir, kanun teklifinin, esnek çalışma modeliyle çalışacak Ar-Ge personeline teşvik ve avantajlar getireceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel şirketler yeni iş modelleriyle özellikle yazılım alanında yetişmiş gençlere evden çalışma imkanı veriyor ve bu beyinleri istihdam etmek için de adeta bir yarış içerisinde. Bu sebeple kanun teklifinde gelir vergisi stopajı teşviki için Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen süre için öngörülen yüzde 20'lik sınırın önümüzdeki dönemde daha da arttırılması yönünde beklentimiz var. Kanun teklifinin yasalaşmasıyla bu beyinlerin Türkiye'de kalması teşvik edilecek, teknolojik bilgi üretiminin yerli ve milli kaynaklarla sürdürülebilmesinin önü daha da açılacak."

Demir, son olarak pandemi sürecinde değişen şartlar ışığında işe alım stratejilerini de geliştirdiklerini belirterek, "bilgi çağı" olarak adlandırılan bu yüzyıldaki en büyük sermayenin; "bilgiyle donatılmış eğitimli beyin gücü" olduğuna inandıklarını vurguladı.

Eğitime ve bilime verdikleri önemin ülkelerin zenginliklerinin göstergelerinden birisi olduğunu anlatan Demir, "Dolayısıyla beyin göçünü gelişmenin ve kalkınmanın anahtar faktörü olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.