Turkcell’den Pera’da nostaljik mağaza Turkcell, Beyoğlu’nda bulunan Pera mağazasını yeniledi. Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, şirketin 25. kuruluş yıl dönümünde Pera mağazasını açtıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Turkcell, 4 yıllık dönüşüm süreci kapsamında Beyoğlu’nda bulunan Pera mağazasını yeniledi. İstiklal Caddesi’nin mağaza içine taşındığı konseptte, etkinlik posterleri duvarlar kullanıldı. Ayrıca, İstiklal Caddesi’nin vazgeçilmezleri arasında gösterilen simit, kestane arabası ve nostaljik tramvay da mağazanın girişinde yer aldı. Mağazada, modern insanın yeşile kaçışını temsil etmek için yeşil alanlar kullanıldı. Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, şirketin 25. kuruluş yıl dönümünde Pera mağazasını açtıkları için mutlu olduklarını belirtti.



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