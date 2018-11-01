Turkcell’den kurumlara “dijital mesaj” çözümleri

Kurumsal çözümleri ile işletmeleri Endüstri 4.0 dönemine hazırlayan Turkcell, değişen ihtiyaçlar için yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Bu amaçla Dijital Mesaj Servisleri (DMS) hizmetini hayata geçiren Turkcell, kurumların müşterilerine ulaşmada daha etkin seçenekler kullanmalarını sağlayacak.

"Bu Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yöntem"

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Dijital Mesajlaşma Servisimiz sayesinde kurumlara SMS fiyatına, tek bir paket içerisinde MMS (ZİM), BiP, konum bazlı SMS ve standart SMS’in olduğu çözümleri sunmaya başlıyoruz. Bu Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yöntem. Bu sayede kurumlar dijital yolculuklarında çağı yakalayabilecekler ve müşterilerine farklı kanallardan ulaşabilecekler. Müşteriler de çok daha net ve doğru içeriğe ulaşabilecekler” açıklamasında bulundu.