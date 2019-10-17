Turkcell’den güvenli hizmet Turkcell, internet sitesi üzerinden alışveriş imkanı da sağladığı ikinci el cep telefonu satış hizmeti sunuyor.

İletişim şirketi Turkcell, ikinci el telefon alış satış hizmeti sunuyor. Bu hizmetle kullanılmış cihazları şirketin internet sitesinden satmak mümkün hale geliyor. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, ikinci el cep telefonu alma eğiliminin yüzde 7’den yüzde 11’e çıktığına dikkat çekerek, “Bu nedenle yenilikçi yaklaşımlarımıza bir yenisini ekledk. Artık online platformumuzdan ikinci el telefon alım satımı yapacağız” dedi. www.turkcell.com.tr ‘de yer alan ‘İkinci El Satış’ bölümüne tıklanarak cihazın marka ve modeli seçilebiliyor. Ardından telefonun durumuyla ilgili 14 soruyu cevaplayıp cihazın tahmini değeri öğrenilebiliyor. ‘Devam Et’ bölümüne tıklanıp form doldurulmasını takiben cihaz satışı tamamlanıyor.

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