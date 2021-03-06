Turkcell’den ‘Fiber Hız Şenliği’ kampanyası

Şirket, yükleme hızını da iki katına çıkarıyor. 100 Mbps ve 200 Mbps hızlarındaki fiber internet paketleri sayesinde aynı anda hızlı şekilde uzaktan eğitim verilebiliyor, film izlenebiliyor, online oyun oynanabiliyor.

Talep arttı

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, müşterilerden daha yüksek hızlarda internet için gelen talebin arttığını ifade etti. Günümüzde neredeyse her evde 4-5 cihazın birden aynı anda internet bağlantısına ihtiyaç duyabildiğini aktaran Ergenekon, şunları kaydetti: “Kalabalık evlerde bu sayı 10’u geçebiliyor. Turkcell olarak stratejimiz gereği, müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek ve onlardan gelen talepleri karşılayacak çözümler üretmeyi her zaman birinci önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Hız kesmeden yaptığımız fiber altyapı yatırımlarımız sayesinde müşterilerimize ışık hızında internet sunarak, onlardan gelen talebe en uygun çözümleri geliştirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda başlattığımız ‘Fiber Hız Şenliği’ kampanyasıyla 200 Mbps hızında internet bağlantısını ev kullanıcılarımıza sunuyoruz.”