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Ekonomi

Turkcell’den esnafa destek yağmuru

Turkcell, “yeni normal” sürecinde küçük esnafın ihtiyacına yönelik kapsamlı bir destek paketi hazırladı. Turkcell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra iş yerine geri dönen restoran, kafe, kuaför, taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç ay boyunca sabit internetini karşılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:10:00 -
Turkcell’den esnafa destek yağmuru

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkenin can damarı esnafı bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla kendilerine özel can suyu destek paketi sunduklarını belirtti. Erkan, şunları kaydetti: “Hizmet sektörümüzün normalleşmesine katkı sağlayacağını umduğumuz telekomünikasyon faydalarımızı sabit internet, mobil internet ve toplu SMS olmak üzere destek paketimize ekledik. Öncelikli olarak esnafımızın ilk üç aylık sabit internetini biz karşılıyoruz. Bununla birlikte mobil internet hediyelerimizle de destek olmayı amaçlıyoruz. Tüm bunların yanı sıra müşterilerine SMS göndermek isteyen esnafımızın da SMS adedini ücretsiz olarak ikiye katlıyoruz. Sektörümüzde bir ilke imza atarak hazırladığımız ve küçük esnafımızın iletişim ihtiyaçlarına destek olduğumuz paketimizi her geçen gün genişleterek yeni faydalar sunmaya devam edeceğiz.”

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