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Ekonomi Turkcell’den ‘10’ numara fırsat
Ekonomi

Turkcell’den ‘10’ numara fırsat

Turkcell, Türkiye’de bir ilke imza atarak 10 haftada toplam 10 bin 10 gence haftanın 6 günü tamamen dijital ortamda ofis deneyimi sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:57:00 -
Turkcell’den ‘10’ numara fırsat

Programın başvuru sürecinden aday değerlendirme ve seçim aşamasına kadar olan tüm süreçler, Turkcell’in teknolojik altyapısı sayesinde yapay zeka robotları ile değerlendirilecek.

Başvuru 15 Kasım'a kadar

10 hafta boyunca her hafta 1.001 gencin katılacağı programda, haftanın 6 günü çeşitli eğitimlerden proje sunumlarına kadar her adım online ortamda gerçekleştirilecek. Sınırsız Yetenek Programı ile Türkiye’de ilk defa 10 bin 10 genç bir şirket bünyesindeki çalışma ortamını deneyimleyecek. Üniversite 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar, yüksek lisans ya da doktora öğrencilerinin katılabileceği programa başvurular https://kariyerim.turkcell.com. tr/sinirsiz-yetenek/basvuru adresinden 15 Kasım 2020’ye kadar yapılabilecek.

İş şekli değişiyor

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, pandemi sürecine karşın 2020 yılında işe alım süreçlerini hız kesmeden sürdürdüklerini ifade etti. Demir, şunları kaydetti: “Dünyada iş yapış şekli değişiyor. Ofisler dönüşüyor, bir yere bağlı olmadan iş yapmak dünyanın yeni iş modeli oluyor. Turkcell, dev teknolojik altyapısı ve rakipsiz erişim özelliğiyle Türkiye’nin genç iş kapasitesini harekete geçiriyor. Türkiye’de ilk kez bu kadar büyük çaplı bir deneyim projesi organize ediliyor.

Turkcell'de istihdam imkanı

Programımız sayesinde bir yandan 10 bini aşkın gencimize Turkcell’deki çalışma ortamını birebir deneyimleme fırsatı sunarken, diğer yandan belli sayıda gencimize Turkcell bünyesinde istihdam imkanı sunacağız. Önümüzdeki dönemde de gençlerimizin istihdamına yönelik iş ve deneyim programlarımız sürecek. Dünyanın yepyeni çalışma modeline adım atmak ve yeni bir hayatın kapılarını açmak isteyen gençlerimizi bu programa başvurmaya davet ediyoruz.”

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