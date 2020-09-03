Turkcell’de hayallerine kavuştular

Turkcell’in bu yıl 5. kez hayata geçirdiği yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK’te değerlendirme süreci sonuçlandı. Yaklaşık 63 bin başvurunun yapıldığı programa katılan gençler, bir yandan hayalini kurdukları işe adım adım yaklaşırken diğer yandan kendilerini geliştirme fırsatı buldular.

3 engelli genç Turkcell ailesinde

Çalışmak istedikleri departmanın yöneticileri ile video mülakat aşamasına gelen 662 aday arasında yapılan son değerlendirme sonucu, kendisine sunulan teklifi kabul eden 150 genç yetenek, hayallerini Turkcell’de gerçekleştirme imkanını elde etti.

Tüm aşamaları başarıyla geçen görme engelli üç aday, Genç Yetenek olarak Turkcell ailesine katıldı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, GNÇYTNK programının genç istihdamına katkı sağlamasının yanı sıra, Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verecek yeni insan kaynağının yetişmesi açısında da büyük önem taşıdığını belirtti.

Program 5. Yılında

Erkan, şunları kaydetti: “Turkcell olarak Genç Yetenek programımızın 5. yılında en yetenekli 150 gencimizi daha ailemize kattığımız için çok mutluyuz. Turkcell, en iyi üniversitelerden mezun olan gençlerimizin en çok çalışmak istediği şirketlerden biri. Bunu ülkemizin dijital dönüşümüne yaptığımız öncülüğün sonuçlarından biri olarak görüyoruz. Bu öncülüğü devam ettirmek adına yeni katılan gençlerimizin kendilerini daha da geliştirebilmeleri için desteğimizi sürdüreceğiz.

Geleceğe taşıyacaklar

GNÇYTNK programını Türkiye’nin genç istihdamına önemli bir katkı olarak görüyoruz. Böylece ülkemizi geleceğe taşıyacak olan dijital dönüşümü bir üst seviyeye çıkarmak için gerekli olan yeni insan kaynağına da yatırım yapmış oluyoruz. Bu stratejik sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek için gençlerimize güveniyor ve onlara verdiğimiz desteği artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz.”

“200 gence staj imkânı sağladık”

Erkan, 5 dönemdir yürütülen GNÇYTNK programıyla toplamda 925 genç yeteneğin Turkcell ailesine katıldığını belirterek, “Ayrıca yine yüzlerce gencimiz, STAJCELL programımız sayesinde Turkcell’in farklı departmanlarında staj yaparak geliştirdikleri projelerle yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanına sahip oluyorlar. STAJCELL programıyla, 2020 yılı yaz döneminde 200 gencimize staj imkanı sağladık. Bizler de gurur duyduğumuz, inovatif bakış açılarından çok şey öğrendiğimiz bu gençlerimizin takipçisi oluyoruz. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz proje kampları, hackathon’lar ve online yarışmalarla da yetenek havuzumuzu sürekli olarak genişletiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.