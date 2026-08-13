Kayserispor'da dev derbi mesaisi başladı! Atila Gerin'den kararlılık mesajı!

Sezonun ilk maçını da değerlendiren Gerin, "Sıkıntılı bir süreçten sonra ilk maçımızı kazanmamız bir şanstı. Allah bize daha sıkı bir takım nasip etti. Bu yüzden Vanspor FK maçı özel olarak değerlendirilmeli. 3 puan her zaman çok kıymetlidir, çocuklara bu yüzden teşekkür ettim; bir kazaya uğramadık çok şükür. Yeni başlamıştık biliyorsunuz; 3-4 oyuncu 1-2 idmanla, 4-5 oyuncu ise 7-8 idmanla sahaya çıktı. Bunlar kolay şeyler değil. Orayı kayıpsız geçmemiz ve 3 puan alarak moral kazanmamız bizim için çok iyi oldu. Şimdi onu unuttuk; o kendine has, özel bir maçtı. Asıl bizim sınavlarımız bu haftayla başlıyor" dedi. "Sivasspor oturmuş ve güçlü bir takım" Sivasspor ile oynayacakları derbi niteliğindeki karşılaşmaya da değinen tecrübeli teknik adam, "Hepimizin bildiği, taraftarlarımızın ve herkesin çok önem verdiği bir maç. Bu maçın erken oynanacak olmasını avantaja çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Kendi sahamızda taraftarlarımızla, mevcut durumumuzun en hazır haliyle sahaya çıkmak için çalışacağız. Onlar da sorunlu bir süreçten geçti ama 20-25 gündür hem hocalarıyla hem oyuncularıyla çalışıyorlar. Oturmuş ve Süper Lig’den gelen iyi bir kadroları var. Daha önce bir hazırlık maçı da yaptık, rakibimizi tanıyoruz. Planlarımızı buna göre yapıyoruz. Taraftarımıza hem iyi bir futbol hem iyi bir takım hem de kazanan bir Kayserispor izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.